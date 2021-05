L’Auteur et Illustrateur de “La Chenille Qui Fait des Trous” Eric Carle Est Mort à 91 Ans

View this post on Instagram A post shared by Eric Carle (@officialericcarle)

Vous connaissez probablement le travail de l’auteur et illustrateur Eric Carle, même si vous ne connaissez pas son nom. C'est l'homme derrière La Chenille Qui Fait des Trous, un livre pour enfants de 1969 qui a été aimé par des générations de parents et d’enfants. Le créateur renommé est décédé paisiblement le 23 mai 2021, entouré de membres de sa famille dans son studio d'été à Northampton, dans le Massachusetts. Carle avait 91 ans.

Illustrateur prolifique, Carle a travaillé sur plus de 70 livres pour enfants tout au long de sa longue carrière. Les insectes étaient souvent le sujet de ses livres. La Chenille Qui Fait des Trous, par exemple, parle d'une chenille qui grignote des pommes, des poires, des oranges, des gâteaux, du fromage suisse et bien plus encore. Le livre aide les jeunes enfants à comprendre des concepts tels que les nombres et les jours de la semaine. Il comprend des phrases comme : “Lundi, il a mangé une pomme. Mais il avait encore faim. Mardi, il a mangé deux poires, mais il avait encore faim.”

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi La Chenille Qui Fait des Trous est restée populaire pendant si longtemps, Carle a souligné un thème inattendu dans l'écriture. “Je pense que c'est un livre d'espoir. Les enfants ont besoin d'espoir. Toi, petite chenille insignifiante, tu peux devenir un beau papillon et voler à travers le monde avec ton talent.”

Bien que Carle n’ait pas commencé sa carrière d’auteur et illustrateur avant l’âge de 40 ans, il s’inspire de son enfance. Son père adorait dessiner et dessinait des images pour son fils, principalement des animaux. “Quand j'étais petit garçon, mon père m'emmenait faire des promenades à travers les prairies et les bois”, a déclaré Carle. “Il soulevait une pierre ou épluchait l'écorce d'un arbre et me montrait les êtres vivants qui se précipitaient pour se cacher. Il me parlait des cycles de vie de telle ou telle petite créature, puis il remettrait soigneusement la petite créature dans sa maison.”

La vie de Carle n’a cependant pas été sans défis. Il est né à Syracuse, New York de parents immigrés allemands. Sa mère a eu le mal du pays et, à l'âge de 6 ans, la famille est retournée à Stuttgart, en Allemagne, sa ville natale. C'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, et son père a été enrôlé dans l'armée allemande et est devenu un prisonnier de guerre en Russie (et a finalement été libéré). Carle n’a pas été appelé, mais il a été enrôlé par les nazis pour creuser des tranchées.

Le temps qu’il a passé en Allemagne a profondément influencé la façon dont il a créé son art. “Les gris, les bruns et les verts sales utilisés par les nazis pour camoufler les bâtiments” lui ont fait aimer les couleurs vives. Cela est évident dans son style artistique de collage distinctif, dans lequel il a utilisé de l'acrylique pour peindre sur du papier de soie.

Le travail de Carle a été célébré à bien des égards. L'un d'eux est le Eric Carle Museum of Picture Book Art à Amherst, Massachusetts. Il comprend le travail de Carle ainsi que des créations artistiques et des expositions qui tournent autour des livres imagés.

La Chenille Qui Fait des Trous a célébré son 50e anniversaire en 2019. Voici Carle qui parle de son héritage :

