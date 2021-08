Cette Artiste Illustre Comment Même Les Moments Les Plus Simples Semblent Tellement Meilleurs En Compagnie D’Animaux

Les propriétaires d'animaux savent que les humains et les animaux peuvent avoir un lien spécial. Même une journée ordinaire peut être rendue plus joyeuse en compagnie d'un ami à quatre pattes. L'artiste munichoise Peijin Yang capture ces moments réconfortants entre chiens, chats et humains dans son adorable série d'illustrations.

Qu'il s'agisse de créer de l'art avec un golden retriever ou de se prélasser en compagnie d'un doux chat tigré, ses peintures numériques se positionnent toujours du bon côté de la vie. Pour transmettre ce sentiment de bonheur dans son art, Yang utilise généralement une palette de couleurs vibrantes avec de nombreux tons chauds. Ainsi, que les personnages se détendent à l'extérieur ou soient assis à côté d'une fenêtre à l'intérieur, ils sont baignés d'une lumière radieuse dorée.

L'art de Yang a attiré un large public sur Instagram, et l'artiste partage même ses conseils sur la façon de créer de l'art sur Procreate et Photoshop sur son compte Patreon. Son propre parcours créatif a commencé il y a un peu plus de deux ans lorsqu'elle a abandonné une carrière d'ingénieur pour l'art. Maintenant, elle veut aider les autres à trouver leur propre façon de devenir artistes.

Vous pouvez acheter des tirages des œuvres de Peijin via sa boutique Etsy et vous tenir au courant de ses derniers projets en suivant l'artiste sur Instagram.

L'artiste munichois Peijin Yang crée d'adorables illustrations qui dépeignent la relation spéciale entre les animaux et leurs humains.

Elle utilise Procreate pour créer ses illustrations expressives.

