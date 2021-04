Les Princesses Disney Ré-imaginées en Femmes Fatales de Films Noirs

L'artiste Ástor Alexander réinvente vos princesses Disney préférées, avec une touche sombre. Sa série intitulée Noir Princesses transforme les princesses en détectives privées et femmes fatales. Ces illustrations offrent une perspective alternative de ces personnages que nous connaissons tous. L'utilisation d'une palette de couleurs sombres, en clin d'œil à l'esthétique des affiches de films noirs, suggère que leur beauté cache quelque chose de maléfique.

L'illustrateur basé à San Diego a également attribué un titre de film à chaque princesse réinventée, nous donnant un indice quant à l'identité réelle de ces femmes. Chacune d'entre elles a ses propres intentions, qu'il s'agisse de faire justice, ou de s'embarquer dans une aventure audacieuse. Belle et la Bête, de La Belle et la Bête, sont associés au titre Beast Hunter (“Chasseur de Bête”), suggérant qu'ils sauvent des innocents des griffes de monstres terrifiants. Ariel de La Petite Sirène a un tout autre plan; son histoire est intitulée High Sea Robbery (“Cambriolage en Haute Mer”). Vêtue d’une combinaison et brandissant une arme, elle semble planifier un cambriolage élaboré.

Vous voulez une affiche de votre princesse version film Noir préférée ? La série complète est disponible sur la boutique Society6 d'Alexander.

L'illustrateur Ástor Alexander a créé une série intitulée Noir Princesses dans laquelle les princesses Disney sont transformée en détectives et femmes fatales.

Ástor Alexander: Behance | Tumblr | Society6

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les images d'Ástor Alexander.