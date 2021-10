Ces Sculptures D’animaux Géantes En Origami Transforment Le Garment District De New York En Un Zoo Coloré

Avec ses motifs complexes pliés à partir de délicats carrés de papier, l'origami est traditionnellement considéré comme une forme d'art très fragile. Cependant, pour l'artiste californien Hacer, l'art traditionnel du pliage du papier est bien plus que cela. Le sculpteur a été initié à l'origami alors qu'il n'avait que 7 ans, à travers le livre Sadako and the Thousand Paper Cranes d'Eleanor Coerr. Et depuis les premiers jours de la fascination de Hacer dans son enfance, son influence est restée avec lui, évoluant d'un simple exutoire créatif et grandissant pour inspirer toute sa carrière artistique.

Les sculptures plus grandes que nature de Hacer ressemblent à des animaux géants en origami. Mais au lieu de papier, ils sont formés à partir d'acier méticuleusement façonné. Souvent exposées à l'air libre dans les espaces publics, ses sculptures inspirées de l'origami se trouvent perchées de manière ludique parmi les paysages urbains. Et pour sa dernière exposition publique, Hacer : Transformations, l'artiste a été chargé d'installer une série de ses animaux en origami colorés dans le Garment District de New York.

Commandé par The Garment District Alliance, ce projet marque la première exposition solo à grande échelle de Hacer sur la côte est. Ses sculptures aux couleurs vives en origami parsèment désormais les places entre les 36e et 39e rues de Midtown Manhattan, remplissant le quartier de fantaisie. Parmi eux se trouvent un éléphant magenta, un ourson vert, un chien jaune, deux lapins turquoise et deux coyotes, le plus grand d'entre eux mesurant 4 mètres de long.

“Alors que nous nous dirigeons vers l'automne, nous voulons que le Garment District soit un espace accueillant et agréable pour tous les visiteurs, qu'ils retournent au bureau, voyagent ou qu'ils soient simplement de passage”, déclare Barbara A. Blair, présidente de The Garment Alliance de quartier. “Nous savons que ces sculptures surdimensionnées apporteront un sourire sur le visage de tout le monde, et nous encourageons tout le monde à s'arrêter et à prendre une photo avec leur sculpture d'origami préférée !”

Pour en savoir plus sur Hacer et ses sculptures inspirées de l'origami, visitez le site Web de l'artiste. Si vous êtes à Manhattan, vous pourrez apercevoir vous-même ses créations colorées en acier jusqu'au 23 novembre 2021.

L'artiste Hacer crée des sculptures inspirées de l'origami qui sont plus grandes que nature, et certaines d'entre elles peuvent maintenant être observées dans le Garment District de Midtown Manhattan.

Les animaux en origami colorés sont formés d'acier méticuleusement façonnés et apportent une fantaisie ludique au paysage urbain environnant.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de la Fremin Gallery.