Ces Dessins Délicats Au Stylo Rendent Hommage Aux Magasins De Proximité En Corée Du Sud

Nous passons tous devant nos épiceries locales sans trop y prêter attention, mais pas Lee Me Kyeoung. L’artiste sud-coréenne a consacré sa vie à la chronique de ces petites boutiques, souvent modestes, avant qu’elles ne disparaissent de leurs communautés.

Les délicats dessins à la plume de Me Kyeoung dépeignent ces lieux comme des sujets solitaires sur un fond blanc et austère, tout au plus entourés de quelques arbres. Cet accent lui permet de mettre en valeur les merveilleux détails des magasins, des caisses de fruits frais empilés à l’extérieur des portes coulissantes aux plantes qui bordent la façade de l’immeuble. Bien que similaires dans leur offre, à travers les dessins de Me Kyeoung, leurs personnalités individuelles ressortent.

Beaucoup de ces endroits sont poussés vers la sortie pour faire place à de nouveaux développements. Ce faisant, les communautés que leur présence favorise ont beaucoup à perdre. “Le petit magasin d’angle situé près d’un puits ou à l’opposé du banc en bois sous l’arbre de Zelkova était l’endroit où les gens pouvaient se rencontrer et discuter”, raconte Me Kyeoung à My Modern Met. “Et il y avait autant d’histoires que de produits présentés.”

“Maintenant, presque tous les petits magasins sont très vieux et tristes. Leurs tuiles s'affaissent et leurs murs sont fissurés. Les affiches publicitaires sur les portes ressemblent à des peintures décolorées et les chaises en plastique sont toujours vides. C’est comme une rencontre invisible de personnes aliénées. Le paysage semble calme et solitaire, même si on y entend des chuchotements.”

Bien que ces lieux soient en mauvais état, les souvenirs pour beaucoup restent frais, y compris pour Me Kyeoung elle-même. “Lorsque vous ouvrez la porte étroite du magasin, en vous remémorant les vieux souvenirs, cela donne le sentiment de familiarité le plus doux qui soit, même à un étranger. C’est le charme de ces petites boutiques.”

L’artiste sud-coréenne Lee Me Kyeoung crée des dessins délicats d'épiceries locales avant qu’elles ne disparaissent pour toujours.

