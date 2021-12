Ces Dessins D’architecture Prennent Vie Avec Des Touches De Lumière

Parfois, la beauté d'une ville ressort à la nuit tombée, lorsque des lumières artificielles illuminent les fenêtres des appartements, ornant les façades et d'autres bâtiments. L'artiste ukrainien Nikita Busyak met en lumière la magie de l'architecture la nuit dans sa série en cours de croquis rayonnants.

Ces dessins représentent une variété de bâtiments complexes au stylo en utilisant des techniques précises de trait et d'ombrage. Par la suite, Busyak imprègne son art d'une ambiance intime en photographiant chaque pièce dans un éclairage tamisé et en manipulant numériquement les fenêtres, la signalisation et toute autre source de lumière avec un éclairage doux. Cet effet subtil crée une atmosphère envoûtante dans les croquis, comme si ces dessins d'architecture 2D étaient habités.

Busyak a commencé cette série avec les lumières jaunes classiques que l'on voit si souvent dans les fenêtres des bâtiments. Cependant, en élargissant la série, l'artiste a trouvé des moyens plus innovants d'utiliser ses effets de lumière. L'un de ses dessins les plus récents, par exemple, représente un motel de montagne avec une enseigne au néon d'époque. Busyak a profité de l'occasion pour colorer le texte de la signalisation avec des teintes orange et vertes éclatantes, qui se détachent de la page ombrée du carnet de croquis.

Faites défiler pour voir plus de ces croquis enchanteurs de Busyak et suivez l'artiste sur Instagram pour rester au courant de ses dernières pièces.

L'artiste Nikita Busyak crée des dessins d'architecture incroyables et ajoute des effets de lumière aux fenêtres.

Nikita Busyak : Telegram | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Nikita Busyak.

Articles Similaires :

Cet Artiste Ajoute des Éclats de Lumières Fluorescentes à ses Dessins

Des Créatures Nuageuses Rampent À Travers Des Paysages Ruraux Comme De Gigantesques Fantômes

Ces Tatouages À L’effet Hallucinogène Ressemblent À Des Autocollants Holographiques Collés Sur La Peau