Ces Superbes Dessins Au Stylo Et À L’encre Réinventent Les Illustrations Anciennes

Les grands dessinateurs du passé comme Albrecht Dürer et Jean-Auguste-Dominique Ingres utilisaient des lignes précises pour créer des œuvres d’art impeccables. L’artiste français Steeven Salvat poursuit cette pratique séculaire avec ses illustrations à la plume et à l’encre de formes de vie hybrides fantastiques.

Sa nouvelle série, intitulée Nymphalidae, s’inspire des clefs anciennes, des vitraux et des ailes de papillon. Salvat utilise son expertise pour combiner tous ces différents éléments en des créatures tout à fait nouvelles et fascinantes. “Les peintures sont basées sur des espèces réelles de papillons, réalisées de manière à faire écho [sic] aux études entomologiques élaborées effectuées par les naturalistes dans le passé”, explique Salvat dans sa présentation.

Chaque pièce est réalisée à l'aide de stylos Rotring et une délicate palette aquarelle. Salvat tache même le papier aquarelle avec du thé noir pour reproduire les couleurs de l’œuvre d’art vintage. “[Toutes les illustrations] comprennent des plaquettes nominatives, dessinées à la main, décrivant les noms scientifiques fantaisistes et fictifs de ces organismes hybrides et réinventés”, ajoute-t-il.

Sa nouvelle exposition Nymphalidae est actuellement présentée à la Haven Gallery de Northport, New York, jusqu’au 12 septembre 2021. Vous pouvez également suivre Salvat sur Instagram.

L’artiste français Steeven Salvat réalise des dessins incroyablement détaillés à la plume et à l’encre.

Sa récente série d’illustrations au stylo, intitulée Nymphalidae, transforme des papillons, des vitraux et des clefs ornées en des formes de vie hybrides uniques.

