Les 7 Meilleurs Stylo-pinceaux pour le Dessin et la Calligraphie

Pour les artistes qui aiment travailler à l'encre, il existe de nombreux types de stylos à essayer, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Alors que les stylos techniques comme les Micron Pigmas peuvent vous aider à créer des lignes cohérentes idéales pour des illustrations détaillées, les stylo-pinceaux ont leurs propres qualités uniques qui en font un outil incontournable pour les illustrateurs, les dessinateurs et les artistes de calligraphie.

Comme leur nom l'indique, les stylo-pinceaux comportent une pointe en forme de brosse en nylon ou en poils naturels au lieu d'une pointe en métal. Ainsi, à l'instar des pinceaux utilisés en peinture et en calligraphie, ces ustensiles fonctionneront avec différents niveaux de flexibilité, produisant des lignes épaisses et fines en fonction de l'angle et de la pression utilisés. Cet outils au trait expressif est attrayant pour l'écriture cursive et les dessins.

Bien que les stylo-pinceaux ne soient pas aussi simples à utiliser que les stylos à bille, vous constaterez qu'avec un peu de pratique et d'expérimentation, ils peuvent devenir l’un de vos outils préférés. Ici, nous avons déterminé les meilleurs stylo-pinceaux sur le marché.

Découvrez notre sélection ci-dessous.

Vous souhaitez essayer les stylo-pinceaux? Voici notre sélection des 7 meilleurs sur le marché.

Pentel Stylo-pinceau de poche (avec 2 recharges)

Le Pentel Stylo-pinceau de poche est l'un des préférés des dessinateurs pour une raison. Sa petite taille le rend non seulement plus facile à transporter mais aussi plus facile à tenir dans la main, permettant à l'artiste de créer un dessin au trait plus contrôlé. C'est un bon choix pour les débutants au stylo pinceau.

Kuretake Stylo-pinceau (avec 3 recharges)

Conçu au Japon, le Kuretake Stylo-pinceau est un outil élégant inspiré des pinceaux de calligraphie traditionnels. Il comporte des poils en nylon ultrafins qui produisent des traits lisses et contrôlés et est livré avec trois cartouches d'encre supplémentaires.

Zebra Fude Stylo-pinceau (Super Fin)

Cet outil est un choix idéal pour les artistes qui souhaitent une ligne de stylo-pinceau plus précise. Le stylo-pinceau Zebra Fude est doté d'une pointe ultrafine à la fois petite et flexible, permettant à l'utilisateur de produire un travail plus détaillé.

Copic Gasenfude Stylo à pointe pinceau

Le stylo-pinceau Copic Gasenfude est basé sur un pinceau sumi-e traditionnel japonais, utilisé en calligraphie. Il présente des poils en nylon de haute qualité et un design élégant. De plus, cet outil contient une encre pigmentée à base d'eau qui est archivistique et compatible avec les marqueurs Copic.

Sakura Pigma Stylo-pinceau (Ensemble de 3)

Les fans des Micron Pigmas devraient absolument essayer d'ajouter le stylo-pinceau de Sakura à leur collection. Développé pour les calligraphes et les illustrateurs, ce stylo a une pointe de pinceau fine et flexible et une encre à séchage rapide, imperméable et résistante à la décoloration.

Stylo Kuretake Bimoji Fude (Moyen)

Le stylo Kuretake Bimoji Fude est conçu pour imiter l'aspect et la sensation d'un pinceau de calligraphie traditionnel. Disponible en différentes tailles de pointes, ce stylo permet une application audacieuse d'encre résistante aux taches et à l'eau.

Pilot Futayaku Stylo-pinceau Double Face

Le Pilot Futayaku est un excellent stylo pour l'artiste à la recherche d'options. Un pinceau double face, son design astucieux comprend une pointe de pinceau à pointe fine et une pointe de pinceau moyenne.

