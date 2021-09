Créez Des Dessins À Motifs Avec Ces Morceaux De Craie Aux Designs Inventifs

Créer des dessins à la craie sur le trottoir est un excellent moyen pour les enfants d'être créatifs à l'extérieur. Et bien qu'un jeu de craies normal soit très bien, pourquoi ne pas tester leur imagination avec des craies aux formes inhabituelles ? Le designer Nikolas Bentel a créé une ligne de craies artistiques que les enfants adoreront à coup sûr.

Moon Chalk in Cosmic Pollen est un ustensile tactile inhabituel qui a la forme d'une sphère de la taille d'une paume avec des bulbes saillants faciles à saisir. Il peut être traîné sur n'importe quelle surface compatible avec la craie pour créer des lignes, ou roulé sous la main pour faire des dizaines de points. C'est divertissant, peu importe la façon dont il est utilisé.

De même, le Color Set comprend trois morceaux de craie uniques. Il y a le Satellite Stack rouge, qui ressemble à une tour d'anneaux et crée des lignes ondulées; puis, il y a une version jaune du Cosmic Pollen; et enfin, il y a le Lunar Rake de couleur bleue, dont le design en forme de peigne forme cinq lignes droites et parallèles. Ils peuvent être utilisés un par un ou ensemble pour créer des œuvres d'art saisissantes.

Créez d'incroyables dessins à la craie avec ces morceaux de craie uniques !

Moon Chalk – Cosmic Pollen

Moon Chalk – Color Set

Nikolas Bentel : Site Web | Instagram

