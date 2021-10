L'artiste britannique Stuart Semple est de retour, dirigeant cette fois ses efforts de libération de pigments vers une nuance de bleu bien connue. Avec sa dernière version de couleur de peinture, l'artiste a rendu largement disponible un substitut à la teinte emblématique de la marque déposée connue sous le nom de Tiffany Blue. Appelant sa propre version du ton bleu Tiff, l'artiste a réussi à recréer un sosie “super mat de haute qualité” qui est désormais disponible pour tous les artistes et en général pour tout les passionnés de couleurs.

Tiffany Blue est une marque de couleur déposée de Tiffany and Company depuis 1998. Et depuis 2001, il s'agit d'une couleur personnalisée créée exclusivement pour Tiffany par le célèbre fournisseur de peintures, pigments et teintes Pantone. Elle n'est plus accessible au public depuis cette date. Et quel que soit le support sur lequel la couleur est reproduite, la teinte est toujours soumise à licence. Mais grâce à Semple, ce n’est plus le cas.

“Tiffany Blue ! C'est ILLÉGAL pour vous de peindre avec”, a déclaré l'artiste dans une publication sur Facebook annonçant l'arrivée de sa nouvelle peinture. “C'est une marque déposée dans toutes les catégories. C'est pourquoi nous avons dû la libérer !”

La peinture Tiff de Stuart Semple est disponible à l'achat sur le site Web de fourniture d'art de l'artiste, Culture Hustle. Mais ne vous attendez pas à mettre la main dessus de si tôt. La peinture acrylique était disponible à l'achat à partir du samedi 18 septembre, cependant, la teinte bleue élégante s'était rapidement en rupture de stock. Heureusement, en raison de la forte demande, Tiff est désormais disponible pour pré-commander le prochain lot dont l'expédition est prévue le vendredi 1er octobre 2021.

Vous pouvez suivre Semple sur Instagram ou rejoindre sa liste de diffusion pour rester au courant des futures disponibilités de Tiff.

L'artiste Stuart Semple vient de sortir un substitut à la couleur de marque Tiffany Blue appelé Tiff.

Tiffany Blue est une marque déposée de Tiffany and Co. depuis 1998, alors Semple a décidé de la rendre disponible à tous.

Stuart Semple : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | Shop

Remerciements : [Boing Boing]

Toutes les images via Culture Hustle.

