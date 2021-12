Des Créatures Nuageuses Rampent À Travers Des Paysages Ruraux Comme De Gigantesques Fantômes

Les nuages peuvent être assez sombres, mais ces créatures brumeuses de Vorja Sánchez, basée à Barcelone, sont particulièrement inquiétantes. Dans sa série en cours, Interventions, Sánchez transforme les paysages ruraux en terrains oniriques qui semblent abriter une multitude de personnages fantomatiques.

Sánchez commence par prendre des photos de sa campagne environnante. Il utilise ensuite un stylo à trait fin avec de l'encre blanche pour dessiner méticuleusement à la main ses personnages vaporeux dans la scène. Chaque créature nuageuse semble émerger du brouillard et s'accrocher aux collines et aux forêts avec ses membres nébuleux et ses doigts tentaculaires. Leurs énormes yeux noirs ressemblent à des vortex tourbillonnants qui tentent d'attirer des randonneurs et des animaux de ferme sans méfiance.

Malgré leur étrange apparence fantomatique, les créatures des nuages de Sánchez sont peut-être mal comprises. Beaucoup semblent timides, méfiantes et même douces. Leurs yeux en forme de vortex pourraient être interprétés comme sinistres, mais ils donnent également à chaque personnage une sorte d'expression mignonne et curieuse. Peut-être que ces créatures d'un autre monde viennent en paix !

Découvrez des images de la série Interventions de Sánchez ci-dessous et plus encore sur son portfolio sur son site Web. Si vous aimez ses illustrations, vous pouvez les acheter en tirages via sa boutique en ligne.

L'artiste Vorja Sánchez illustre des créatures nuageuses et fantomatiques qui semblent prêtes à envahir les paysages ruraux.

Chaque personnage tentaculaire est dessiné à la main sur une photographie.

Vorja Sánchez : Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Vorja Sánchez.

