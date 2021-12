Ces Peintures Ressemblent À Des Fleurs Kaléidoscopiques Pressées Sur Des Toiles

L’anciennement styliste et artiste Yuta Okuda crée des peintures abstraites fascinantes qui mettent en valeur la beauté des “petites choses” que nous tenons pour acquises. Il utilise un motif de fleurs, symbole de souvenirs d’enfance attachants, pour créer des bouquets colorés qui ressortent sur la toile.

Ces compositions florales sont composées d’épaisses couches de peinture acrylique et de nombreuses lignes complexes. Sur chaque pièce, des tiges noires s’étirent du bas du tableau pour soutenir les fleurs aux couleurs vives. “Les fleurs exprimées en différentes couleurs ont une forte connotation pop, mais chaque pétale est délicatement dessiné”, peut-on lire sur le site Web de l’artiste. “Okuda dit qu’elles n’ont pas besoin de ressembler à des fleurs, et les fleurs ne sont certainement pas réalistes.”

L’artiste est peintre à temps plein depuis 2016, mais ce n’est que très récemment que le motif floral est devenu une partie importante de son travail. “Pendant le confinement de la pandémie de coronavirus, [Okuda] s’est rendu compte que les choses qu’il tenait pour acquises étaient des événements extraordinaires, et à partir de là, il a commencé à représenter des fleurs sur le thème “avec gratitude”. Sa première exposition solo en Amérique, qui a eu lieu début novembre à New York, s’intitulait With Gratitude.

Vous pouvez suivre Okuda sur Instagram pour voir plus d’art et vous tenir au courant des expositions à venir.

L’artiste japonais Yuta Okuda crée des peintures abstraites fascinantes qui ressemblent à des fleurs pressées colorées.

Yuta Okuda: Site Web | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Yuta Okuda.

