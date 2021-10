“De Saison” : 5 Fleurs d’Automne Et Leur Signification

Les fleurs sont belles toute l’année et peuvent égayer n’importe quelle pièce, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que, comme les fruits et légumes, il est préférable de les choisir selon la saison. En effet, chaque fleur pousse naturellement tout au long de l’une des quatre saisons de l’année. Les fleurs peuvent bien sûr être commandées et livrées à partir d’autres pays. Bien que ce soit une option facile et pratique permettant davantage de choix, ce n’est pas franchement une option durable.

Lorsque vous achetez des fleurs de saison, elles sont cultivées et coupées lorsqu’elles sont naturellement en fleurs, elles sont plus fortes, plus grandes et donc plus belles. Méfiez-vous donc : ce n'est pas parce que certaines fleurs sont encore disponibles sur le marché ou chez votre fleuriste, qu’elles sont encore naturellement de saison. Les pivoines, par exemple, ont une saison naturelle cruellement courte de mai à juin seulement, mais, en raison de leur popularité, pour les mariages notamment, certains producteurs réservent dans des unités frigorifiques des fleurs qu’ils ont coupées plusieurs semaines auparavant, de sorte à pouvoir prolonger artificiellement la saison. Ces fleurs seront souvent plus chères (en raison des coûts de stockage) et, une fois à température ambiante, elles s’ouvriront et faneront, beaucoup plus rapidement. Écoutez votre fleuriste et si iel ne conseille pas d’utiliser une fleur particulière, surtout s'il s'agit d'une occasion spéciale. Vous vous demandez quelles variétés fleurissent à l'automne ?

L'intention dans le choix des fleurs compte tout autant que l'allure du bouquet. Découvrez ci-dessous l'origine et le symbolisme de ces 5 fleurs de saison à offrir en automne.

Le Dahlia

La belle fleur de Dahlia est originaire du Mexique, elle en est d'ailleurs la fleur nationale depuis 1963. Elle appartient à la famille des Asteraceae et est apparentée aux Chrysanthèmes et aux Hélianthes. Bien que le Dahlia soit maintenant admiré pour sa beauté, la fleur était cultivée comme nourriture par les Aztèques, qui le considéraient également comme un symbole religieux et l'utilisaient lors de cérémonies. Lorsque les pommes de terre et le maïs ont été introduits comme sources de nourriture il y a des siècles, le Dahlia a été oublié jusqu’à ce que le botaniste suédois Andreas Dahl s'y intéresse, et lui donne son nom. La fleur est devenue très populaire vers 1830 lorsque l’impératrice Joséphine de Beauharnais, a fait pousser ses propres dahlias. La fleur est parfois appelée “Houdini du jardin”, en raison de sa grande gamme de couleurs, de tailles et de formes, ou encore “Reine d’automne”, la saison où la fleur fleurit naturellement.

Le Dahlia a un symbolisme riche : il représente la richesse et l’élégance, il est aussi le symbole d'un lien durable et de l'engagement, ce qui le rend idéal pour un bouquet de mariage ou une déclaration.

L'Anémone d'Automne

Aussi appelée “anémone du Japon“, l'anémone d'automne fait partie de la famille des Ranunculaceae, originaires de Chine et du Japon. Là-bas, les fleurs de l’anémone poussent dans les ravins et sur les rochers. Il existe plus de 120 variétés. Les anémones sont souvent présentes en Israël, où la variante rouge rare est également assez commune.

Le nom Anémone provient probablement de la Grèce. Le mot grec Anemone signifie “vent”, et l'on a longtemps pensé que la fleur s’ouvrait à cause du vent. Dans la mythologie grecque, Anémone est une nymphe dans le jardin de la déesse Flore. Zéphyre (fils d’Éole, roi des vents, et amant de la déesse Flore), est tombé amoureux d’Anémone. Jalouse de cet amour, Flore a décidé de transformer Anémone en fleur.

En raison de l’effet toxique de la plante, la plante a été considérée comme sainte au Moyen Age. Symboliquement, elle soigne les douleurs et les chagrins. L’anémone est un symbole d'espérance, de sollicitude, d’honnêteté et de soin. Si vous offrez un bouquet d’anémones, vous signifiez que vous voulez être auprès de cette personne.

Le Chrysanthème

Les chrysanthèmes ne sont pas si moroses qu'ils en ont la réputation chez nous. Cette fleur serait originaire des pays d’Asie de l’Est, dont la Chine et le Japon. Le nom de la fleur est dérivé des mots grecs, chrysos (or) et anthemos (fleur). Ce nom est inspiré de la fleur traditionnelle du chrysanthème, qui est jaune.

Dans de nombreux pays européens (Belgique, France, Italie, Pologne, Hongrie, Espagne, Croatie…), les chrysanthèmes sont associés au deuil ou à la mort : ils ne sont utilisés que pour fleurir les tombes et ne célèbrent pas d'autres occasions. On dit qu'en Italie, offrir des chrysanthèmes, c’est souhaiter que la personne ne soit pas en vie !

Ce n'est pas le cas du tout en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où cette fleur est considérée comme résolument positive : elle est synonyme d'amour, de sérénité et de paix. Pour les Victoriens, la fleur de chrysanthème représentait l’amitié et les vœux. En Australie, la fleur de chrysanthème est souvent considérée comme la fleur officielle de la fête des Mères. En Chine, la fleur est associée à la richesse ainsi qu’à une longue vie épanouissante et symbolise une “nouvelle vie” ou “réincarnation”. La fleur est donc souvent offerte en cadeau aux personnes âgées ou aux nouveau-nés. Les Japonais associent les chrysanthèmes au pouvoir et à la royauté. Il est également offert en cadeau pour célébrer l’automne, comme la fleur fleurit au cours de cette période.

Il est donc absolument important de savoir ce que la fleur de chrysanthème signifie pour la personne à qui vous voulez l'offrir en fonction de sa culture et de ses croyances.

L'Hellébore

Aussi appelée “Rose de Noël” , l'hellébore appartient à la famille des Ranunculaceae et ce n’est pas du tout une rose !

Le nom botanique Helleborus est une composition des mots elein (“pour blesser”)”et bora (nourriture). C’est une référence à la nature toxique de la plante. Le nom latin spécifique est Helleborus Niger, dans lequel Niger (“noir”) peut faire référence à la couleur des racines. Dans la nature, Helleborus se trouve dans les zones montagneuses en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en Croatie et dans le nord de l’Italie. Elle fleurit plutôt à la fin de l'automne.

D'après une légende chrétienne, l'hellébore serait née alors qu'une bergère pleurait dans la neige à la naissance de Jésus-Christ, parce qu'elle n'avait rien à offrir au divin-enfant. Un ange aurait alors transformé les larmes de la bergère en fleurs.

Au Moyen-Age, les gens dispersaient ces fleurs sur le sol de leurs maisons afin d’éloigner les mauvais esprits. Ils bénissaient leurs animaux avec la rose de Noël, mais croyaient aussi que les sorcières l'utilisaient pour leurs malédictions et que les sorciers s’en servaient pour se rendre invisibles.

Dans la signification victorienne des fleurs, l'hellébore a une double signification intéressante. Elle fait principalement référence au scandale, qui correspond bien à l’histoire dangereuse de la plante et ses liens à la fois avec la sorcellerie et la folie. Mais elle possède une autre signification plus positive. Suivant sa couleur, l'hellébore peut signifier l’espoir (après tout, cette plante mortelle fleurit sous la neige), un changement d'avis (hellébore d'Orient) ou la reconnaissance d'un bel esprit (hellébore vert).

L'Aster

L’aster est un genre d’environ 180 espèces de la famille des Asteraceae, originaire d’Eurasie. Le nom “aster” est dérivé du mot grec astron, qui signifie “étoile”, en raison de la forme de ses fleurs. Ce nom lui a été donné par le botaniste Carl von Linnaeus.

La fleur est en fait une combinaison de minuscules fleurs tubulaires, regroupées dans un disque jaune central et entourées de pétales. Elle ressemble à la marguerites en raison de sa forme et de son cœur jaune.

Dans la Grèce antique, la fleur d’aster était considérée comme très utile parce qu’elle aidait à effrayer les serpents et les mauvais esprits qui erraient autour de la maison. Selon un mythe ancien, lorsque Jupiter, le Dieu du tonnerre, a décidé d’envoyer le déluge sur Terre, la déesse Astrée a demandé à être transformée en étoile. Après que le déluge a couvert la terre, la déesse était si bouleversée que partout où ses larmes sont tombées, des fleurs d’aster ont germé hors de la terre.

En Europe, surtout en Angleterre et en Allemagne, on croit fermement que la fleur d’aster a des pouvoirs magiques. Pour cette raison, cette fleur a souvent été utilisée dans des potions magiques à des fins diverses. Aux États-Unis, la fleur d’Aster est la fleur du mois de septembre et c’est aussi la fleur que l'on offre pour le 20ème anniversaire de mariage. Elle symbolise la patience, l'élégance et la délicatesse.

