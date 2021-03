10 Datos sobre Antoni Gaudí, el loco creativo detrás de la Sagrada Familia [Infografía]

Existen algunos arquitectos cuyo legado se mantendrá vivo por muchas generaciones. Uno de esos genios es Antoni Gaudí. El arquitecto catalán era un católico devoto con una increíble visión artística. Desde estructuras neogóticas verdaderamente radicales a edificios art nouveau de apariencia casi biomórfica, la arquitectura de Gaudí es todo menos ordinaria.

A lo largo de su vida, Gaudí experimentó las dos caras de la crítica por su obra: como padre del modernismo catalán, fue celebrado, pero también se enfrentó a comentarios negativos por ser excesivamente imaginativo. Cuando se graduó de la Universidad de Barcelona a los 18 años, el director de la escuela de arquitectura dio su propia opinión sobre el que llegaría a ser un ícono: “No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio; el tiempo lo dirá”. Aunque su obra puede tener un matiz de locura, su estatus de genio sin duda ha quedado cementado en la historia.

Para saber más sobre el legendario arquitecto, My Modern Met ha creado una infografía con datos sobre Gaudí para mantener vivo su legado.

Sigue leyendo para conocer 10 datos curiosos de Antoni Gaudí—el arquitecto que ha sido llamado loco, genio, padre del modernismo catalán y arquitecto de Dios.

