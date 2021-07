Todo lo que necesitas para aprender el antiguo arte de la caligrafía

La caligrafía es un arte ancestral que sigue siendo popular hoy en día. Centrada en las formas de las letras y símbolos, la caligrafía celebra la palabra escrita de muchas maneras diferentes, desde la disposición de las letras individuales hasta el ritmo y la fluidez entre ellas.

Un arte antiguo que está renaciendo…

La iteración europea de este arte apareció por primera vez en escritura latina alrededor del año 600 a.C. en Roma. Allí se pintaba en las paredes y acabó utilizándose para copiar la Biblia y otros textos religiosos. Su influencia sobrevivió a la caída del Imperio romano y siguió evolucionando hasta alrededor del siglo XV. A partir de ese momento, la caligrafía dejó de utilizarse gracias a la llegada de la imprenta; los manuscritos iluminados empezaron a decaer, ya que no eran tan prácticos como las máquinas.

A finales del siglo XIX se produjo un “renacimiento moderno” de la caligrafía. El letrista Edward Johnston comenzó a estudiar los manuscritos de caligrafía y, a la par del movimiento Arts and Crafts, u Artes y oficios, surgió un renovado interés por la caligrafía. Johnston realizó varias publicaciones sobre el tema y también enseñó caligrafía a otras personas. Durante esta época, también desarrolló su propio estilo caligráfico que se escribe con pluma ancha. Llamada caligrafía fundacional, utiliza un ángulo de pluma inclinado para conseguir formas redondeadas.

Con la llegada de la tecnología moderna, parece que la caligrafía ha encontrado un lugar especial en el corazón de los creadores. Aunque a menudo se imita a través de las fuentes digitales, quienes disfrutan escribiendo a mano saben lo especial y personal que es esta práctica, y es algo que cualquiera puede empezar a hacer con solo unas cuantas herramientas.

Cómo practicar y aprender caligrafía

La caligrafía parece complicada, pero si aprendes las técnicas básicas, rápidamente puedes empezar a crear tus propias letras bonitas.

Materiales recomendados

Para empezar, necesitarás varias herramientas—una plumilla, una pluma recta, tinta y papel—además de otros materiales útiles. Aquí tienes una lista que te ayudará a empezar.

Plumillas: Las plumillas son una parte vital de su material de caligrafía. Se venden individualmente y permiten crear las líneas anchas y las decoraciones elegantes por las que se conoce la caligrafía. Las plumillas Nikko G son recomendables para los principiantes, al igual que las de la marca Brause, concretamente las Arrow, Rose y Bandzug. Por supuesto, para encontrar tus favoritas tendrás que probar varias, así que lo mejor es que pruebes una variedad de marcas y plumillas antes de decidir qué usar en tu caligrafía diaria.

Pluma recta: Las plumillas son intercambiables y todos van en una pluma recta. Esta herramienta es menos rebuscada que las plumillas, pero querrás encontrar algo que te resulte cómodo de usar. Busca marcas con una “inserción universal” que pueda albergar cualquier tipo de plumilla.

Tinta: Elige una tinta negra intensa como la tinta china Calli Jet Black; es opaca con una buena fluidez, ya que no es demasiado espesa ni demasiado acuosa.

Papel: Para evitar problemas como que la tinta traspase el papel, busca un papel muy suave que permita que la pluma se deslice con facilidad. El papel Sennelier está diseñado específicamente para hacer lettering y los artistas de la caligrafía lo recomiendan ampliamente.

Si prefieres comprar tus materiales todos juntos, el set de caligrafía Speedball y el set de lettering y caligrafía Pilot Enso Plumix están considerados como algunos de los mejores sets de caligrafía para principiantes.

Clases y cursos de caligrafía en línea

Comprender los fundamentos y las técnicas de la caligrafía es fundamental, ya que te permitirá adquirir una base desde la que empezar. Las instrucciones de los cuadernos de caligrafía, los manuales y las clases en línea son un buen punto de partida. Una vez que las hayas completado, podrás ampliar tus conocimientos con mucha práctica.

Libros de caligrafía para principiantes

Manual de caligrafía Copperplate: guía paso a paso

Este libro es un “manual práctico” que ofrece instrucciones paso a paso de la caligrafía de cobre, un estilo que se inspira en los grabados de cobre. Profundiza en cómo formar las letras, incluida la presión que hay que aplicar en los trazos ascendentes y descendentes.

Caligrafía moderna: Todo lo que necesitas saber para iniciarte en la caligrafía moderna

La autora Molly Suber Thorpe ofrece una gran cantidad de ejemplos de caligrafía para toda ocasión, así como una guía de materiales y de su historia.

Directorio de caligrafía: 100 Alfabetos completos y cómo caligrafiarlos

El libro de David Harris cuenta con 100 secciones que muestran alfabetos caligráficos completos de la A a la Z. También incluye otra cosa útil: ¡consejos para evitar errores!

Clases en línea para aprender por tu cuenta

Algunos sitios de aprendizaje en línea como Craftsy, CreativeLive y Domestika ofrecen cursos sobre caligrafía. ¡Aquí tienes algunos que puedes probar!offer courses about calligraphy. Here are some to try now!

Caligrafía inglesa de la A a la Z, Domestika: Aquí aprenderás a dominar la caligrafía inglesa (o Copperplate) de la mano de Bego Viñuela.

Modern Pointed-Pen Calligraphy (caligrafía de plumilla de punta moderna), Craftsy (en inglés): Explora diferentes maneras de crear letras, palabras y símbolos con la instructora Laura Lavender.

Using Calligraphy for Addressing Envelopes (Caligrafía para sobres), CreativeLive (en inglés): Aprende a poner en práctica tus habilidades de caligrafía con esta clase impartida por Bianca Mascorro. Te enseñará a poner la dirección de un sobre para que se vea bonito y pueda ser entregado la oficina de correos.

Además, Lindsey Bugbee, de The Postman’s Knock, tiene una serie de magníficos tutoriales que abarcan desde lo más básico hasta técnicas especializadas. También vende hojas de práctica imprimibles en su sitio web.

¿Necesitas inspiración caligráfica?

¡Mira todas las posibilidades creativas de la caligrafía a continuación!

Melissa Esplin

Lindsey Bugbee (de The Postman's Knock)

