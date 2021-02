La tipografía es una herramienta de diseño tan universal que casi todo el mundo puede nombrar al menos un tipo de letra. Muchos creadores tienen opiniones firmes sobre los tipos y fuentes, y algunos tienen reglas estrictas sobre cuáles y cuándo los utilizan.

Antes de hablar de algunos tipos de letras famosos e históricamente importantes, hay dos distinciones básicas que debemos entender. Aunque a menudo se utilizan indistintamente, “fuente” y “tipo” no significan lo mismo. El tipo de letra se refiere a un diseño tipográfico e incluye todas las variaciones de ese diseño. Por ejemplo, Times New Roman es un tipo de letra famoso. En cambio, las fuentes se refieren a las variaciones posibles de un tipo de letra. Por ejemplo, Times New Roman Bold o Times New Roman 10 pt (refiriéndose al tamaño del texto) son dos fuentes diferentes.

Tipos de tipos

También es importante saber que existen tres grandes tipos de letra. Las dos primeras categorías son las más conocidas: serif y sans serif. Los tipos serif se llaman así porque tienen una serifa, un adorno extra al final de una letra que recuerda a un pie o un sombrero. Aunque muchos minimalistas nunca utilizarían un diseño con serifas (pensando que añaden una decoración innecesaria), los tipos de letra serif suelen ser más legibles que los sans serif y a menudo se utilizan en libros o trabajos impresos. Sans serif se refiere simplemente al texto que no incluye serifas. La última categoría incluye los tipos de letra decorativos que tienen otros detalles puramente ornamentales. Algunos dicen que la letra cursiva es una cuarta categoría, mientras que otros afirman que encaja en la decorativa.

¿Por qué hay fuentes diferentes?

Tener una amplia gama de fuentes es importante, pero ¿te has preguntado por qué? El diseñador tipográfico francés Jean-Baptiste Levee explica que “construir una buena colección de fuentes es como llenar el armario de uno. Requiere un equilibrio entre versatilidad y expresividad… accesorios para el día a día y conjuntos especiales para ocasiones especiales”. La tipografía nos ayuda a transmitir ideas que no podemos expresar directamente. Aunque no seas diseñador, a veces una elección de diseño puede hacerte sacar conclusiones sobre una empresa, una persona o un medio de comunicación. Es posible que intuyas que un despacho de abogados usará un tipo de letra serif, que una tienda de ropa elegante utilizará una letra cursiva y que una marca de comida rápida utilizará probablemente una sans serif. Estas suposiciones se basan en temas comunes que vemos todos los días.

Tipos de letra influyentes y la historia de su diseño

Trajan's Column

Aunque Trajan’s Column rara vez se utiliza en el diseño gráfico moderno, es un estilo históricamente importante. Se le considera el tipo de letra más antiguo del mundo, ya que su diseño procede de las letras talladas en la Columna de Trajano en Roma. Las clásicas mayúsculas cuadradas romanas son incluso más antiguas, ya que se han encontrado ejemplos que datan del año 43 a.C.

A pesar de su antigüedad, las letras romanas han sido utilizadas en edificios públicos y otras obras arquitectónicas que quieren transmitir autoridad. Durante el movimiento Arts and Crafts de los siglos XIX y XX, los diseñadores tipográficos se opusieron a los diseños modernos minimalistas y crearon fuentes inspiradas en estas letras romanas. La diseñadora tipográfica Carol Twombly adaptó este histórico tipo de letra para Adobe en 1989.

Textura

Textura es otro tipo de letra creado mucho antes de la era digital. Es uno de los cuatro tipos de caligrafía, un estilo de letra que fue muy popular en la época medieval. Es difícil definir una historia completa de sus influencias y desarrollos, ya que algunas características han permanecido igual desde los dibujos del alfabeto fonético en el año 1200 a.C. A veces se describe como el tipo gótico o “inglés antiguo”. Ninguna de las dos descripciones es correcta, ya que el inglés antiguo se refiere a un idioma y las letras góticas suelen referirse al alfabeto gótico. Otras variantes de caligrafía, como Fraktur, se consideran sistemas hijos de este tipo de letra.

Baskerville

John Baskerville diseñó este tipo de letra en la década de 1750 como una versión más moderna y de mayor calidad de los tipos de letra “antiguos”. Baskerville quería que el tipo le ayudara en su misión de mejorar la calidad general de la producción de libros. Sus letras estaban definidas para ser legibles, con serifas más abruptas y una mayor diferencia entre los trazos gruesos y finos de las letras. Sus tipos de letra originales existen ahora como una gama de fuentes con serifas legibles.

Didot

El tipo de letra Didot le debe su nombre a la familia de impresores Didot. Firmin y Pierre Didot desarrollaron muchas variaciones de este estilo entre 1784 y 1811. Estos diseños, junto con Bodoni, marcaron el inicio del estilo tipográfico Didone. Didot y otros tipos de letra de la clasificación moderna o Didone están diseñados para títulos o subtítulos. El gran contraste entre los trazos gruesos y finos de las letras dificulta su lectura en el cuerpo del texto, pero crea una elegante composición cuando se imprime en tamaño grande.

Bodoni

Giambattisa Bodoni diseñó el tipo de letra Bodoni en 1798, pero desde entonces ha sufrido muchos cambios. Es un tipo de letra popular para carteles de películas y logotipos, como el famoso “CK” de Calvin Klein. Puede parecer similar a Baskerville, un tipo de letra con serifas que recién abordamos en esta lista. Esto se debe a que Bodoni estaba furtivamente de acuerdo con los métodos de Baskerville para aumentar la legibilidad mediante líneas verticales más gruesas y pesos drásticamente contrastados de trazos opuestos. El legendario diseñador Massimo Vignelli, que es famoso por ayudar a popularizar Helvetica, afirma que “Bodoni es uno de los tipos de letra más elegantes jamás diseñados”.

Franklin Gothic

Franklin Gothic es un gran ejemplo de tipo de letra grotesco sans serif. “Franklin” hace referencia a Benjamin Franklin, mientras que “gótico” se refiere a cualquier tipo de letra sin serifas. Franklin Gothic era popular para la publicidad simple y audaz y funcionaba muy bien para titulares. Fue olvidada brevemente cuando se pusieron de moda tipos de letra más geométricos como Futura, pero más tarde fue salvada por la International Typeface Corporation, que creó nuevas versiones que inspiraron a diferentes creadores. En la actualidad, la familia tipográfica Franklin Gothic incluye muchas variaciones, pero todas están unidas por su tamaño dinámico y su letra limpia.

Garamond

Garamond incluye muchos tipos de letra basados en los tipos “antiguos”. Es engañoso hablar de Garamond como un solo tipo de letra porque se refiere a los métodos de diseño de Claude Garamond, un grabador francés del siglo XVI. Las renovaciones de este tipo de letra en los siglos XIX y XX lo modernizaron para la era digital, lo que permitió que los libros modernos aprovecharan ampliamente la legibilidad y limpieza de este tipo serif.

Futura

Puede que pienses que llamar a un tipo Futura es un gesto atrevido. Muchas fuentes pretendían satisfacer la demanda de diseños futuristas y modernos, pero teniendo en cuenta que este tipo de letra ha aparecido en todas partes, desde carteles de películas famosas hasta una placa en la luna, puede que Futura se haya ganado su nombre. Como muchas otras fuentes de esta lista, Futura se opuso a las fuentes grotescas de la época y se estableció como una sans serif geométrica de éxito. Fue diseñada por Paul Renner en 1927 de acuerdo con las tendencias del Estilo Internacional. Por eso se pueden encontrar algunas similitudes entre Futura y el tipo de letra de la Bauhaus. Ambos estaban interesados en crear una fuente universal o “internacional”.

Times New Roman

Puede que Times New Roman sea el nombre más conocido de esta lista de tipos de letras influyentes. Stanley Morrison, un conocido diseñador tipográfico, desafió al Times de Londres por sus malas elecciones de diseño, alegando que su tipo era anticuado. El Times de Londres le pidió entonces que creara él mismo una alternativa mejor. El resultado fue un tipo de letra indiscutiblemente más legible. Times New Roman era más condensada y tenía líneas verticales más gruesas para que las palabras fueran más oscuras y fáciles de distinguir. Morrison creía que su fuente era más económica, ya que cabía más texto en una página, y más fácil de leer gracias a su sutil ajuste del grosor de las líneas. Teniendo en cuenta su uso generalizado hoy en día, podemos estar seguros de que el diseño de Morrison fue un éxito.

Helvetica

El legendario diseñador Massimo Vignelli explicó en una ocasión la versatilidad de la Helvetica afirmando que “puedes decir ‘te quiero' en Helvetica. Y puedes decirlo con Helvetica Extra Light si quieres ser realmente elegante. O puedes decirlo con Extra Bold si es realmente intenso y apasionado, y podría funcionar”.

Esto puede parecer demasiado romántico para las personas no apasionadas por la tipografía. Sin embargo, la descripción que hace Vignelli de la Helvetica debe tener algo de verdad, ya que este tipo de letra suele considerarse el más popular del mundo. Fue creado en 1957 por los diseñadores Mac Meidinger y Eduard Hoffman en la Haas Type Foundry de Suiza. El estilo internacional necesitaba un tipo de letra “de póster”, y la Helvetica llegó para salvar el día. Y no es que fuera espectacularmente diferente, sino que era tan sencilla que podía utilizarse en cualquier lugar. Aunque todavía se utiliza en todas partes, uno de sus usos más famosos es la señalización del metro de Nueva York.

Univers

Univers fue inventado por Adrian Frutiger y lanzado en 1957. Aunque es importante incluirlo en esta lista por su popularidad, este tipo de letra también es influyente porque fue de los primeros en realizar una nueva idea de diseño tipográfico. Otros tipos de letra incluían grandes diferencias en las letras dependiendo de las fuentes (variación del tipo de letra). Univers intentó estandarizar muchas variaciones para que todos los elementos fueran coherentes y pudieran utilizarse de múltiples maneras. Este tipo también se rebeló hacia la serie de tipos geométricos que eran populares justo antes del lanzamiento de Univers.

Bauhaus

La Bauhaus fue una escuela alemana en el epicentro del Estilo Internacional. Intentó estandarizar los elementos del diseño para hacerlos universales y accesibles a todo el mundo. Con este tipo de letra, la Bauhaus buscaba crear un tipo que funcionara universalmente. El profesor de la Bauhaus László Moholy-Nagy explica la postura de la Bauhaus sobre la tipografía afirmando que “debe ser comunicación en su forma más intensa. El énfasis debe estar en la claridad absoluta”.

El tipo de letra que la mayoría reconoce como Bauhaus procede de años de tipos serif inspirados en el art nouveau. La que conocemos, en cambio, se centró en la geometría, simplificando las letras a sus características básicas para facilitar su legibilidad y funcionalidad.

Frutiger

Frutiger es un tipo de letra humanista sans serif diseñado para ser claro y legible. Lleva el nombre del famoso diseñador suizo Adrian Frutiger, quien también creó otros tipos de letra de esta lista. Esta se deriva de la anterior fuente Univers de Frutiger, pero el diseñador estaba seguro de que este tipo de letra en particular era único y tendría un gran éxito. Una vez escribió: “Sentí que estaba en el camino correcto con este grotesco; era un tipo de letra realmente novedoso”. Este orgullo se basaba en la creencia de que Frutiger carecía de toda ornamentación innecesaria.

Arial

Arial fue diseñada por Robin Nicholas y Patricia Saunders y lanzada al mercado en 1982 como una sans serif versátil y sencilla. Nicholas la describe así: “Se diseñó como una sans serif genérica; casi una sans serif sosa”. Esta simplicidad ayudó a que se extendiera su uso. Microsoft desarrolló la fuente como alternativa a la Helvética y la utilizó como uno de los cuatro tipos de letra principales en Windows 3.1.

Avenir

Avenir es un tipo sans serif muy popular entre los diseñadores cuyo nombre es también la palabra francesa para “futuro”. Su creador, Adrian Frutiger, eligió este nombre por sus cualidades modernas y geométricas. Estas características la hacen estilísticamente similar a Futura, pero Avenir es mucho más adaptable; mientras que Futura suele funcionar sólo para encabezados y títulos, Avenir sigue siendo legible como cuerpo de texto.

Minion

Minion fue diseñada por Robert Slimbach y Carol Twombly para Adobe en 1990. Este tipo de letra serif se inspiró en las letras renacentistas y en el texto clásico de los primeros libros impresos. Dado que su sencilla serifa la hace fácilmente legible, Minion es muy popular también en la producción de libros modernos. Se produjo como parte de Adobe Originals, un programa de diseño tipográfico que creó una serie de tipos de letra para una nueva era tecnológica.

Comic Sans

La Comic Sans es casi tan odiada como conocida. Como su nombre indica, fue diseñada para imitar el texto utilizado en los cómics por Vincent Connare en 1995. A pesar de la respuesta negativa por parte de los diseñadores, él sigue estando orgulloso de su invento y cree que el ciudadano promedio puede apreciar su diversión desenfadada.

Connare explica que el tipo de letra nació de la necesidad. Mientras probaba una versión beta del programa de cómics Microsoft Bob, se dio cuenta de que el perro de dibujos animados tenía una burbuja de texto en Times New Roman. El colorido de los dibujos animados contrastaba con la seriedad del tipo de letra, y Connare decidió que era hora de cambiar el diseño. El diseñador dice: “Mi inspiración para Comic Sans surgió de la conmoción que me produjo ver que Times New Roman se utilizaba de forma tan inapropiada”.

Verdana

La inspiración para el nombre de Verdana proviene de “verdant” (que en inglés se utiliza para describir la hierba exuberante) y “Ana” en honor a Ana Howlett—la hija de Virginia Howlett, que trabajó con el diseñador Matthew Carter para desarrollar este tipo de letra.

Es posible que encuentres similitudes entre Verdana y Frutiger, que describimos anteriormente en esta lista. Ambos son ejemplos de tipos humanistas. Las letras anchas y sencillas son legibles en las pantallas de los ordenadores, razón por la cual Virginia Howlett sugirió su creación.

Todas las imágenes creadas por Samantha Pires / My Modern Met.

