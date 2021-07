Mira a una ardilla saciar su sed con un cubito de hielo durante la ola de calor de Portland

Una ola de calor extremo en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos ha provocado temperaturas récord de más de 37°C. La gente ha hecho todo lo posible para sobrellevar las altas temperaturas, ya sea manteniéndose fresca en el interior o pasando el rato en piscinas. Sin embargo, para la fauna local (en especial los animales con pelaje) combatir el calor no es tan fácil. Por eso Joe Rojas-Burke, redactor científico del Instituto del Cáncer Knight de la OHSU en Portland, ha intentado ayudarlos. Hace poco ofreció a una ardilla sedienta un cubito de hielo para que pudiera tomar algo frío.

Rojas-Burke colocó el cubito de hielo en la valla de su casa y se apartó para permitir que la ardilla se acercara. Publicó un video del momento en Twitter, revelando lo mucho que la adorable criatura está disfrutando de la bebida fría. La ardilla está claramente agradecida por el cubo de hielo, y está tan ocupada lamiéndolo que ni siquiera parece importarle que Rojas-Burke la filme.

Rojas-Burke también rellenó su baño para pájaros dos veces al día para que las aves y las abejas de su vecindario pudieran mantenerse hidratados. En cuanto a su conejo, se mantiene a salvo en el interior, manteniéndose fresco junto a un ventilador.

Si también hace calor donde vives, puedes ayudar a la fauna local dejando cuencos con agua fresca y limpia en lugares con sombra. Asegúrate de dejar el recipiente donde los animales estén protegidos de los depredadores, por ejemplo, cerca de un arbusto o de una mata.

refilling this bird bath twice a day in this hellish, unprecedented >110 degree F weather pic.twitter.com/CzWqFKub4s

¡Las abejas necesitan agua! Estoy rellenando el baño para pájaros dos veces al día en este clima infernal y sin precedentes de más de 43 grados.

(~40° hotter than the June average high temperature in PDX) https://t.co/jg5fX60oyU

Actualización: estamos a 44º C (unos 20º más que la temperatura media en PDX).

Hi everyone, happy to see the appreciation for my squirrel friend

if any of you wish to help people hurting during this heat emergency, I recommend giving to Central City Concern here in Portland:https://t.co/AGlhpbmklT

— joe rojas-burke (@rojasburke) June 29, 2021