Estas ardillas posan como pequeños superhéroes listos para la batalla

Las ardillas son criaturas asombrosas. Además de ser ágiles, astutas e inteligentes, pueden dar saltos espectaculares con gran facilidad. Por lo tanto, no es una sorpresa que a veces posen como superhéroes. Como hemos podido ver en varias fotografías, estos roedores parecen aterrizar de forma similar al Capitán América. En cada pose, tienen una mirada determinada en sus ojos y un brazo hacia atrás como si estuvieran listos para librar una batalla contra un villano imponente.

Muchas de estas fotos de ardillas se han vuelto virales, y quienes las comparten afirman que así es como aterrizan estas criaturas. Aunque esto sin duda sería increíble, la verdad es que las ardillas no aterrizan de esta manera. Las imágenes en realidad los muestran rascándose las axilas (como lo haría un gato o un perro con sus patas traseras). El fotógrafo de vida silvestre y zoólogo Dani Connor Wild fue quien reveló este hecho al compartir un video de una ardilla bebé haciendo esta pose para rascarse muy cómodamente.

Si quieres conocer más sobre cómo se mueven estos roedores, el ex ingeniero de la NASA Mark Rober creó un video informativo y divertido que muestra una épica carrera de obstáculos de ardillas y analiza la física de sus saltos.

Aunque ahora conozcamos lo que realmente pasa en estas imágenes, sigue siendo divertido imaginar a estas criaturas peludas llevando una vida de superhéroes. Continúa hacia abajo para ver a estas ardillas con actitud desafiante, así como algunas imágenes pasadas por Photoshop que insertan a las ardillas en todo tipo de situaciones, desde escenas dignas de una película de superhéroes de Marvel hasta trapear el piso.

Las ardillas tienen habilidades acrobáticas increíbles, ¡e incluso a veces posan como superhéroes!

Si bien muchas personas piensan que así es como aterrizan las ardillas, esta pose les ayuda a rascarse las axilas.

Esto es falso, jaja. Estas ardillas se están rascando las axilas, tal como muestran las ardillas bebé que grabé.

Algunas personas han editado estas imágenes para insertar a las ardillas en todo tipo de situaciones heroicas.

Esto es lo mejor. Tuve que Photoshopearlo.

