Bindi Irwin comparte un retrato familiar ilustrado donde su papá Steve Irwin carga a su nueva bebé

Bindi Irwin celebró su primer Día de las Madres este año tras recibir a su bebé Grace en marzo junto con su marido, Chandler Powell. En esta ocasión tan especial, Irwin quiso reunir a las personas más importantes de su vida, incluso a las que ya no están aquí físicamente. Con la esperanza de conmemorar al nuevo miembro de la familia y honrar la memoria de su difunto padre, Steve Irwin, la nueva mamá encargó un hermoso retrato familiar.

Bindi compartió la hermosa obra de arte en Instagram. “Este día encarna el extraordinario regalo de las familias”, expresa Irwin en la publicación. “Ojalá pudiéramos estar todos juntos, pero a veces la vida tiene otros planes. A mi hermosa hija, quiero que sepas que te amamos más de lo que pueda expresar”.

En la imagen, el querido cazador de cocodrilos aparece en el centro, sosteniendo en sus brazos a la recién nacida de Bindi, Grace, con una sonrisa emocionada de oreja a oreja. La pieza imagina cómo sería la vida si Steve—un devoto esposo, padre y, ahora, abuelo—estuviera todavía por aquí. “A lo largo de los años, he hecho muchos momentos que nunca ocurrieron”, dice la artista, Debb Oliver de The Monkey Brush, sobre el encargo. “Siempre he intentado imaginar lo que significa para la persona que la recibe. Creo que ahora lo sé, porque me gustaría que fuera una foto real. Más que nada”.

Experimentar este momento y entrar en esta nueva fase de la vida sin su padre fue probablemente una experiencia agridulce para Bindi. En el reciente especial de su serie en streaming, Crikey! It’s a Baby, en el que se relata su viaje hacia la maternidad, la futura mamá compartió sus sentimientos sobre formar una familia sin que su padre estuviera presente para verlo.

“Es duro saber que ella nunca llegará a conocerlo realmente, y es devastador porque nunca podré ver esa conexión”, reveló Irwin. “Pero no puedo esperar a poder contarle a la bella Grace todas esas historias sobre mi papá, a poder compartir con ella lo increíble que era… Es duro que no esté aquí porque, de todas las personas en el mundo, él es el que más la habría querido. La habría querido tanto. Pero creo que, en cierto modo, sigue con nosotros, y su corazón y su alma viven en todos nosotros”.

Ahora ese sentimiento se ha plasmado en un lienzo, donde la bebé Grace aparece durmiendo en los brazos de su querido abuelo. Sigue hacia abajo para ver el conmovedor retrato de la familia Irwin.

Bindi Irwin encargó un hermoso retrato familiar en el que su difunto padre, Steve Irwin, sostiene en brazos a su nueva nieta con mucho cariño.

