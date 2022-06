Mamá ucraniana le dice a su hijo que salieron del país para conocer a John Cena y el actor los sorprende con una visita

Misha es un adolescente ucraniano que tiene síndrome de Down y no habla. Cuando su familia se vio obligada a huir de la invasión rusa, no entendía por qué tenían que abandonar su hogar en Mariúpol. Para hacerlo sentir mejor, su mamá le dijo que tenían que viajar por Europa para conocer a John Cena. Como el actor y ex luchador profesional es el héroe de Misha, eso lo mantuvo animado mientras cruzaban las fronteras. Fue una de esas mentiras que nunca esperarías que se hicieran realidad, pero al final realmente pasó.

En un video viral compartido en Twitter, Cena sorprendió a Misha en la casa a las afueras de Ámsterdam en la que se hospeda su familia. Un sábado a principios de junio, Cena salió del auto, se acercó a Misha y le dio un gran abrazo.

“Cuando leí sobre la historia de Misha, me llegó, no solo la historia de Misha, sino la historia de la madre de Misha”, explica Cena en el video. “Tenía tres días libres en el trabajo justo en el momento en que leí esta historia, y estaba a una hora de viaje en avión, así inmediatamente todo se convirtió en: ‘Nos vamos’”.

Cena pasó la tarde con la familia, haciendo cosas como jugar con bloques y disfrutar de una rebanada de pastel. Incluso le dio a Misha una camiseta, una gorra y un cinturón gigante de la WWE. “Esa fue una tarde especial gracias a los nuevos amigos que pude conocer”, comparte. “[Misha y su mamá] son ​​dos grandes ejemplos de cómo la perseverancia puede conducir a la alegría, incluso en los momentos más difíciles”.

Al final de la tarde, Cena se despidió de la familia, no sin antes decirles lo mucho que lo inspiran. “Esta fue una aventura maravillosa en la que pude conocer a un nuevo amigo maravilloso”, dijo. “Gracias por darme fuerzas”.

Mira el tierno video a continuación.

.@JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed.

To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena. pic.twitter.com/0Aeab4GkPZ

— WWE (@WWE) June 7, 2022