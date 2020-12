Las mejores fotos de la aurora boreal del concurso Northern Lights Photographer of the Year 2020

Muchas personas sueñan con ver la aurora boreal algún día. Para los fotógrafos, este fenómeno no es solo uno más en su lista de deseos; es una oportunidad para tomar la mejor imagen de su vida. Estos creativos, quienes a menudo trabajan en temperaturas bajo cero, deben poner a prueba todas sus habilidades de fotografía nocturna y astrofotografía. Las imágenes resultantes capturan este hermoso fenómeno, así como los lugares sobre los que bailan las luces. Por tercera ocasión, el editor y astrofotógrafo Dan Zafra del sitio web Capture the Atlas ha seleccionado las 25 mejores fotografías de la aurora boreal alrededor del mundo. Las imágenes finalistas del concurso Northern Lights Photographer of the Year apaciguarán tu deseo de viajar esta temporada invernal.

Algunos de los fotógrafos cuyas imágenes fueron elegidas provienen de Rusia, Canadá e Islandia. Estos lugares son conocidos por sus impresionantes vistas de la aurora boreal gracias a su proximidad geográfica al Polo Norte. Para muchos fotógrafos, la búsqueda de la toma perfecta puede llevar años. “Intenté fotografiar la aurora aquí durante mucho tiempo, y un día tuve suerte y capturé esta imagen”, Sergey Korolev escribió sobre su imagen Heavenly Dance. Técnicamente, capturó dos imágenes y creó una toma compuesta para que tanto las rocas oscuras como los cielos iluminados fueran visibles.

Estas imágenes requieren una gran habilidad y dedicación. Pero al final, también requieren estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Una imagen titulada The Hunt's Reward personifica la búsqueda de un fotógrafo en Tasmania para capturar las luces sobre el Polo Sur. El fotógrafo Ben Maze escribió: “Sin servicio de celular y lejos de la civilización por más de un día, el fotógrafo Luke Tscharke y yo no teníamos idea de que la aurora atacaría esta noche. Acabábamos de escuchar rumores de una posible tormenta solar. Apenas podíamos contener nuestra emoción cuando las luces aparecieron por primera vez en las pantallas de nuestras cámaras”. Su impresionante imagen también muestra a la Vía Láctea detrás del resplandor púrpura.

La aurora boreal también suele ser conocida como “luces del norte”; sin embargo, este espectáculo celestial también es visible en el Hemisferio Sur, como en Tasmania, donde Maze tomó su fotografía. Este fenómeno es conocido como aurora austral. Tanto las luces del norte como las del sur son provocadas por electrones que chocan con la atmósfera de la Tierra. Las partículas cargadas negativamente son atraídas hacia los dos polos magnéticos de la Tierra; cuando chocan con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, su energía se transfiere a esas partículas. Luego, esas partículas emiten energía extra en forma de luz en el proceso de regresar a su estado normal. Desde la Tierra, este proceso se manifiesta como luces mágicas que ondean por el cielo. Este deslumbrante fenómeno se presenta en varios tonos, desde el morado hasta el verde.

Si quieres conocer a todos los finalistas del concurso Northern Lights Photographer of the Year, puedes encontrarlos en Capture the Atlas. En su sitio web, también encontrarás consejos útiles sobre fotografía, como esta guía para fotografiar la aurora boreal.

Estas son las mejores imágenes de la aurora boreal del concurso Northern Lights Photographer of the Year, organizado por Capture the Atlas.

My Modern Met obtuvo permiso de Capture The Atlas para reproducir estas imágenes.

