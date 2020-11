20 Imágenes ganadoras del concurso International Landscape Photographer of the Year 2020

Por séptimo año consecutivo, el concurso International Landscape Photographer of the Year destaca la belleza de nuestro medio ambiente. Más de 3,800 imágenes impresionantes de fotógrafos de todo el mundo fueron inscritas a este certamen, dificultando la decisión de los jueces. Al final, fue Kelvin Yuen, un fotógrafo de 24 años originario de Hong Kong, quien fue nombrado International Landscape Photographer the Year (Fotógrafo Internacional de Paisaje del Año) por su extraordinario portafolio.

Yuen empezó a dedicarse a la fotografía hace solo seis años, lo que hace que su victoria sea aún más impresionante. Su fotografía de paisajes le ha dado una nueva salida creativa fuera del entorno urbano en el que creció. “Lo que más me gusta de la fotografía de paisajes es que me da la oportunidad de entenderme a mí mismo”, comparte. “Al trabajar al aire libre, necesito lidiar con muchas condiciones inciertas, por ejemplo, fotografiar sin dormir, fotografiar en una tormenta, explorar áreas sin un camino, ¡e incluso lidiar con un coche que se atasca! Estos desafíos han mejorado mi capacidad de resolución de problemas y me dan la oportunidad de llegar a un lugar que nunca esperé poder alcanzar en mi vida. En el futuro, continuaré creando diferentes perspectivas, tanto alrededor del mundo como aquí en Hong Kong. Quiero usar mi estilo personal para mostrar el lado natural de Hong Kong, porque no es solo una ciudad”.

El segundo premio más importante, que se otorga al fotógrafo con la mejor imagen individual, fue para el fotógrafo alemán Kai Hornung. Su imagen aérea de las tierras altas de Islandia capturó la atención de los jueces, lo que es aún más impresionante si se considera que la fotografía no es su trabajo de tiempo completo. Hornung se considera un fotógrafo semiprofesional y pasa sus días trabajando como consultor de recursos humanos en la industria financiera.

“La fotografía de paisajes combina la alegría de estar al aire libre y la creatividad. Y la creatividad es de vital importancia para mí”, comparte Hornung. “En los últimos cuatro años, la fotografía de paisajes se ha convertido en mi principal forma de expresión creativa. Me da la oportunidad de ir más despacio y alejarme de la agitada vida cotidiana. Por esto, estoy increíblemente agradecido”.

Todos los ganadores, entre los que se encuentran también fotógrafos de cinco categorías especiales, se repartirán un fondo de premios que incluye un premio de 10,000 dólares en efectivo. Además, los ganadores y los 101 fotógrafos más destacados verán su trabajo incluido en un libro electrónico que se puede descargar gratuitamente desde el sitio web del concurso.

Enamórate del mundo natural con los ganadores del concurso International Landscape Photographer of the Year 2020.

International Landscape Photographer of the Year: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso del concurso International Landscape Photographer of the Year para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Estos son los ganadores profesionales de los International Photography Awards 2020

Estos son los espectaculares ganadores de los Siena International Photography Awards 2020