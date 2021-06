Mira a Chappi, un adorable erizo, mientras juega un rato en su bañera

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

Hay un sinfín de videos de animales simpáticos en internet, pero no nos cansamos de ellos. Y si alguna vez te sientes triste y necesitas alegrar tu día, ver videos tiernos suele ser el remedio perfecto. Chappi, el erizo pigmeo africano, es un gran ejemplo. Es imposible no sonreír al ver a esta adorable criatura remojando sus pequeñas patas en la bañera.

Lamentablemente, Chappi falleció en 2017, pero siempre tendrá un lugar especial en el corazón de su mamá humana. “[Chappi] me inspiró a ser mejor persona, a disfrutar más de las cosas sencillas y a vivir cada día como si fuera el último, a vivir con sencillez”, revela su dueña. “Aprendí que, a veces, cuando la vida se vuelve estresante, lo único que necesitas es respirar profundamente por un momento y volver a empezar”. Y añade: “Siempre echaré de menos a mi pequeña, pero estoy agradecida por haberla conocido. Era más que una mascota; era una pequeña parte de mi alma”.

Aunque Chappi ya no vive, su mamá sigue compartiendo recuerdos en Instagram. Desde correr por el jardín hasta disfrutar de mimos dentro de casa, está claro que Chappi tuvo una vida maravillosa. Ella y su madre compartían un vínculo especial, y quedó documentado en sus fotos y videos. En un clip, vemos lo mucho que Chappi disfrutaba que la rascaran, que a su vez revela lo mucho que confiaba en su dueña. “Como Chappi ya no podía alcanzar su cara, yo la ayudaba y ella me hacía saber si lo estaba haciendo bien o quería que parara”, revela la mamá del erizo. “Desarrollamos un lenguaje no hablado para hacerme saber lo que necesitaba”.

En 2018, la mamá de Chappi adoptó otro erizo a quien llamó Timothea. Parece seguir los pasos de su difunta hermana, ya que su juguete favorito es un patito de goma amarillo. Y en un video, incluso aparece cepillándose sus pequeños dientes. ¡A estos erizos sí que les gusta consentirse!

Sigue hacia abajo para ver adorables fotos y vídeos de Chappi y Timothea.

A Chappi, el erizo pigmeo africano, le encantaba remojar sus pequeñas patas en la bañera…

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

..¡y el juguete favorito de su hermana Timothea es un patito de goma!

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

Lamentablemente, Chappi falleció en 2017, pero tuvo una gran vida.

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

Le encantaba jugar…

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

Tocar el piano…

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

…y, sobre todo, pasar el día reposando dentro de casa.

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

¡Qué ternura!

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

View this post on Instagram A post shared by – (@chappi_momma)

Timothea and Chappi: Instagram | YouTube

h/t: [Laughing Squid]

Todas las imágenes vía Timothea y Chappi.

Artículos relacionados:

Mira las adorables aventuras por el mundo de un gato de bengala y su amigo erizo

Conoce a Gary, el gatito explorador que tiene increíbles aventuras en la montaña

Este gatito japonés adora pasear en la lluvia con un pequeño paraguas de su tamaño

Este adorable cachorro es “ese amigo” que siempre hace poses graciosas en las fotos