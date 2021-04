Artista recolecta 10,000 cartas de personas de todo el mundo para una exhibición envolvente sobre la esperanza

Esperanza es una palabra con la que todos nos hemos familiarizado—o que quizás hemos olvidado—en el último año. El mundo ha experimentado innumerables complicaciones debido a la pandemia de COVID-19. La artista japonesa Chiharu Shiota quería crear un espacio que nos recordara e inspirara a creer de nuevo. Para una reciente exposición de su arte en la König Galerie de Berlín, creó una instalación envolvente titulada I hope… La pieza incluye 10,000 cartas que le enviaron personas de todo el mundo, compartiendo sus esperanzas para el futuro. La correspondencia estaba interconectada por miles de hilos de color escarlata suspendidos en el aire.

“Durante esta pandemia de COVID-19, es difícil pensar en la esperanza, pero imaginar el futuro es muy importante para los seres humanos”, dice Shiota a My Modern Met. “Si no tienes inspiración, no hay futuro. Le di a la gente papel rojo para que escribiera sus esperanzas para el futuro, y así poder llenar la galería con esta esperanza… Mi sujeto es la existencia en la ausencia. Esto significa que no hay nadie, pero siento que alguien está presente. Así, cuando alguien muere, puedo sentir su existencia. Quiero crear este sentimiento con mi instalación… Estoy tejiendo la memoria en la existencia”.

Los hilos colgaban en la nave de St. Agnes, una antigua iglesia que ahora es el espacio de exposición de la König Galerie. “Pensé que este lugar era bueno para la esperanza”, explica Shiota. “Normalmente la gente reza por su futuro en la iglesia, y este lugar tiene mucha esperanza; era un buen sitio para hacer la instalación”. Aunque la exposición en sí no estuvo abierta al público durante un tiempo debido a las restricciones locales, eso no impidió que la gente interactuara con ella. Se invitó a músicos, bailarines y otros artistas cercanos a la artista a visitar y actuar en la instalación vacía, y sus presentaciones se transmitieron por internet para que los espectadores pudieran participar y conectarse virtualmente.

La exposición ya ha terminado, pero la conmovedora serie de actuaciones todavía se puede ver en Facebook e Instagram hasta el 18 de abril de 2021. Mientras tanto, sigue hacia abajo para ver más imágenes increíbles de la instalación artística de hilos de Chiharu Shiota.

La artista japonesa Chiharu Shiota suspendió 10,000 cartas de esperanza desde el techo de una iglesia para su instalación con hilos titulada I hope…

La artista pidió a personas de todo el mundo que enviaran sus esperanzas para el futuro con el fin de inspirar un sentido de conexión durante la pandemia de COVID-19.

Mientras la exposición estaba cerrada al público, se invitó a artistas, bailarines y músicos a actuar en la instalación vacía.

My Modern Met obtuvo permiso de Chiharu Shiota para reproducir estas imágenes.