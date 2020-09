Aprende cómo dibujar un perro con este simple tutorial paso a paso

Hacer dibujos de nuestras mascotas y nuestros animales favoritos es una forma natural de celebrar su ternura y su belleza. Dibujar gatos es un recurso muy divertido entre los fans de los mininos, pero no podemos olvidarnos de los cachorros. Aprender cómo dibujar un perro es divertido y pondrá a prueba tus habilidades. Así, una vez que perfecciones cómo dibujar un perro, podrás retratar todo tipo de razas. ¿Quién sabe? Tal vez dibujar las mascotas de otras personas podría convertirse en tu próximo negocio creativo.

¿Quieres saber cómo dibujar un perro paso a paso? Esto puede parecer intimidante; después de todo, existen muchas razas de perros en el mundo—340 para ser exactos. Tal vez te preocupe que tus habilidades para dibujar un golden retriever no te ayuden a dibujar un chihuahua, pero te prometemos que sí te servirán. El proceso para hacer un dibujo realista de un perro en papel o en el lienzo es el mismo.

Antes de empezar a dibujar un perro, aprendamos sobre su anatomía.

Este es el secreto para dibujar cualquier cosa: investiga sobre su estructura antes de empezar a bocetar. Esto es útil para dibujar animales, personas e incluso flores. No necesitas aprenderte su anatomía de memoria, pero al saber cosas como la ubicación de los huesos y articulaciones, tendrás un punto de partida realista para hacer tu dibujo. Además, tomarás mejores decisiones sobre cómo se mueven (o no) ciertas partes del cuerpo de tu sujeto.

El dicho “hay que aprender las reglas antes de romperlas” aplica aquí. Si planeas estilizar tu trabajo, tener conocimientos sobre la anatomía puede ayudarte a saber dónde minimizar o exagerar un elemento de tu dibujo.

Este video es un útil vistazo al movimiento de los perros en cámara lenta.

Observa dónde se mueven sus articulaciones y su movilidad en general. ¿Cómo influye esto en el tipo de dibujo que quieres hacer?

Te mostraremos dos formas de dibujar un perro. La primera es un retrato de cuerpo completo, que será útil si deseas ilustrar a un cachorro en diferentes poses. Luego, haremos zoom en su cara para enseñarte a retratar sus expresiones y los patrones de su pelaje.

Para estos dos tutoriales utilizaremos varios lápices, un borrador y un cuaderno de dibujo. No escatimes en lápices; ¡estas herramientas son muy importantes! Echa un vistazo a nuestra guía de los mejores lápices de dibujo y nuestras recomendaciones para tipos de papel.

Cómo dibujar un perro paso a paso

La forma más sencilla de comenzar a dibujar cualquier cosa es dividirla en sus formas más básicas y después refinar gradualmente sus detalles. Esto hace que incluso los temas más complejos sean fáciles de dibujar.

Para este ejercicio, usaremos la foto de un perro. Por lo general, es mejor dibujar con un modelo real, ya que ayuda a mejorar tus habilidades de observación; sin embargo, con un sujeto que se mueve tanto, lo mejor es usar una imagen.

Paso 1: Estudia tu fotografía de apoyo.

El hecho de que no estés dibujando un perro real no significa que no tengas que hacer una observación detallada. De hecho, una fotografía te da aún más oportunidades para estudiar a tu sujeto.

Antes de poner el lápiz sobre el papel, estudia tu foto con detenimiento. ¿Cómo están colocadas las patas? ¿Se superponen con otras partes del cuerpo? ¿Cómo está su cabeza? ¿Qué tan grande es la cabeza en comparación con el resto de su cuerpo? Una vez que hayas estudiado la fotografía, reproduce esas observaciones con formas simples. Traza suavemente círculos, triángulos y óvalos para marcar partes del cuerpo (como el hocico) y la parte en la que se mueve y se dobla. No presiones demasiado sobre el papel; es probable que borres muchas de estas líneas más adelante.

Paso 2: Refina tus formas simples.

Tu boceto inicial será muy abstracto, y eso está bien. Considéralo como una hoja de ruta.

Una vez que hayas dibujado las formas básicas, vuelve a ver tu fotografía y pregúntate: ¿qué hay dentro de estas formas? El hocico, por ejemplo, tendrá un círculo para la nariz, mientras que el resto de la cabeza tendrá dos círculos para los ojos. Regresa a tu dibujo y dibuja estos detalles. En este punto, también refinarás tu boceto inicial. El círculo de la cabeza, por ejemplo, se volverá menos circular y tendrá rasgos como la línea de las cejas.

Estos primeros pasos en el dibujo de un perro son cruciales. Tómate su tiempo para corregir las proporciones y estas formas; es más fácil arreglar las cosas ahora que cuando hayas comenzado a sombrear.

Paso 3: Sigue refinando tu dibujo.

Aún no llegamos a la etapa del sombreado. Una vez que hayas refinado tu boceto con formas más pequeñas y definidas, sigue trazando los detalles más finos. Esto incluye la coloración: ¿Tu perro tiene manchas en su pelaje? ¿Hay áreas de sombras? ¿Puedes ver sus dientes? Bloquea estas partes de tu dibujo. Cuando sea el momento de sombrear, esto te dará una guía sobre dónde aplicar tonos más oscuros y claros.

Paso 4: ¡Hora de sombrear!

Una vez que hayas llegado a esta parte, tu dibujo estará casi listo. Como nos estamos enfocando en todo el cuerpo del perro, no vamos a preocuparnos por capturar cada pequeño detalle en su cara y torso, pues eso haría que el dibujo fuera menos realista. El pelaje se mueve como una unidad, así que concéntrate en la dirección general de este moviendo el lápiz hacia adelante y hacia atrás sobre el papel.

El método de ida y vuelta es una de las técnicas de dibujo más populares y es ideal para dibujar el pelaje, ya que los trazos lucen como pelo. ¿Recuerdas cómo trazaste las áreas de sombras? Ahora es el momento de oscurecerlas presionando más fuerte sobre el papel. Para las áreas que necesitan permanecer claras, presiona suavemente con tu lápiz.

Paso 5: Limpia tu dibujo.

Una vez que el sombreado este listo, regresa a tu foto original. ¿Hay áreas que te faltaron completar? ¿Algo que no coincida con tu dibujo? Con algo de suerte, ambas respuestas serán “no”, especialmente si refinaste tu boceto al principio. Pero, si hay partes que necesitan corregirse, también está bien; esto puede pasarle incluso a los dibujantes más experimentados. Borra las partes que necesitan rehacerse y vuelve a dibujarlas siguiendo los mismos pasos que acabas de seguir.

Si te gusta cómo se ve tu dibujo, borra las manchas y marcas sobrantes. ¡Tu dibujo está terminado!

Cómo dibujar la cara de un perro

La verdad, la parte más divertida de dibujar un perro es capturar la expresión de su rostro. Si buscas fotos de perros en Internet, notarás que muchas de las cuentas de Instagram más populares se enfocan en las expresiones graciosas que hacen o los patrones de su pelaje. Por ello, bien vale la pena aprender a dibujar su rostro, aunque hay cosas que debes tener en cuenta.

Los pasos iniciales para dibujar la cara de un perro son los mismos que para dibujar su cuerpo. Comienza con una etapa de observación, como qué tan separados están sus ojos y qué tan largo es su hocico. Luego, márcalos con formas simples y define sus rasgos faciales, desde los ojos hasta las fosas nasales.

Sin embargo, una vez que llegues a la etapa de sombreado, no olvides tener en cuenta los sus patrones del pelaje del perro. Cuando miramos de cerca a una de estas criaturas, su pelo es lo que ayuda a que sea reconocible. Además, también les da dimensionalidad.

A medida que empieces a sombrear, trabaja en capas. Probablemente hayas identificado áreas de sombras profundas en las que no puedes ver cada pelo de forma individual. Oscurécelos usando la técnica de ida y vuelta y presionando con fuerza en el papel. Para las áreas más claras donde puede ver mucho pelaje, comienza suavemente; imagina que es la piel del perro. A partir de ahí, afila tu lápiz (o usa un portaminas con punta fina) y comienza a hacer trazos individuales sobre estas áreas más claras. Asegúrate de que el ángulo de sus marcas sea el mismo que el del sujeto. El pelaje apunta en diferentes direcciones en la cara, así que ten cuidado.

Para algunas partes de la cara, no es necesario que marques demasiado pelaje, pero en áreas medio oscuras, considera superponer tus marcas para crear algo de sombra. Esto dará algo de forma sin dañar el dibujo final.

Un consejo final para dibujar un perro…

¡Dibujar un perro de manera realista es todo un reto! Se necesita mucha práctica y observación para capturar lo que estás viendo en papel. Así que, al dibujar, no seas demasiado duro contigo. Borra tus errores y utilízalos como una experiencia de aprendizaje para la próxima vez que dibujes.

