Científicos descubren cuántas aves silvestres hay en la Tierra

Piensa rápido: ¿cuántas aves silvestres hay en el planeta Tierra? No olvides a las palomas que ves camino al trabajo, los pájaros que cantan en tu patio y las gaviotas te rodean en la playa. Estas criaturas comunes son solo algunas de las miles de especies de aves que habitan la Tierra. Dependiendo del lugar en que vivas, tus vecinos emplumados serán diferentes, pero siempre serán una parte integral del ecosistema local. La pregunta de cuántas aves hay en la Tierra es como esos concursos en los que debes adivinar cuántas pelotas hay en un recipiente. ¿Tienes un número?

Si dijiste un número cercano a los 50 mil millones, tu estimación se acerca a la de un nuevo estudio científico publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. ¿Cómo contaron a todas lass aves? Al igual que la técnica de contar filas visibles en un recipiente, el equipo evaluó primero los datos de testigos oculares disponibles. Los científicos analizaron los avistamientos de aves de 600,000 colaboradores de eBird, una comunidad de científicos y observadores de aves. Estas ubicaciones forman la base del enfoque de macrodatos del equipo.

Hay cincuenta mil millones de aves en la Tierra. La cifra es bastante impresionante. Sin embargo, el número es en realidad más conservador que algunas estimaciones producidas por el estudio. Esa la estimación mediana, mientras que el promedio fue mucho más alta en 428 mil millones. Al igual que con cualquier cálculo a partir de big data, puede haber sesgos. Por ejemplo, los observadores de aves pueden buscar a sus favoritas y es más probable que informen sobre ciertas especies. Por esta razón, al hacer estimaciones específicas de especies, los investigadores incluyeron un factor de “detectabilidad”. A pesar de cierta incertidumbre en las estimaciones, son increíblemente completas e incluyen cifras de 9,700 especies de aves (el 92 por ciento de todas las especies de aves del planeta).

¿Por qué son importantes las estimaciones sobre la población mundial de aves silvestres? Este enfoque de la macroecología permite una visión amplia del cambio global. Los investigadores esperan replicar su trabajo cada pocos años para controlar el bienestar de las aves. “Necesitaremos repetir y refinar este esfuerzo para controlar realmente la biodiversidad, especialmente a medida que los cambios causados ​​por los humanos en el mundo continúan y se intensifican”, dijo el Dr. Corey Callaghan, coautor del estudio.

Algunas especies de aves requieren mucha atención a los datos de su población. El charrán crestado chino, el pájaro matorral ruidoso y el riel invisible se encuentran entre el 12 por ciento de las especies con poblaciones inferiores a 5,000. Otros están prosperando. El gorrión común (1.6 mil millones), el estornino pinto (1.3 mil millones), la gaviota de pico anillado (1.2 mil millones) y la golondrina común (1.1 mil millones) son las únicas cuatro especies que superan los mil millones de individuos estimados. Sin embargo, el coautor y profesor asociado Will Cornwell dice que para cualquier especie, “si el número de su población está disminuyendo, podría ser una verdadera alarma para la salud de nuestro ecosistema”. La macroecología es otra métrica útil para vigilar la salud de nuestro planeta y de nuestros amigos emplumados.

