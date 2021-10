Joven artista que alcanzó el éxito con sus pinturas etéreas busca ayudar a otros a hacer lo mismo [Entrevista]

Muchas personas jóvenes no saben bien qué quieren hacer cuando sean mayores, pero ese no es el caso de Dimitra Milan. Desde su adolescencia, Milan ha creado etéreos retratos de mujeres y animales combinados con elementos del cosmos, flores y texturas. Cada una de las obras de esta talentosa artista exige ser examinada a profundidad, ya que incorpora muchos elementos a sus composiciones. Son abstractas en su disposición, dejándolas abiertas a la interpretación.

La primera vez que charlamos con Milan tenía solo 16 años. Ahora, con poco más de 20 años, su portafolio y número de seguidores en redes sociales sigue creciendo, lo que le ha permitido dedicarse de lleno al arte a la vez que imparte clases en la escuela que fundó con su familia, Milan Art Institute. A través de ella, Milan y su madre enseñan los fundamentos del arte y guían a sus alumnos en la búsqueda de su voz artística. En su programa maestro, los alumnos aprenden a transformar su pasión en una profesión viable.

Sigue hacia abajo para leer la entrevista exclusiva de My Modern Met con Milan. En ella, comparte cómo ha descubierto nuevos significados en su arte y cómo el haber sido publicada en Internet—a través de My Modern Met—ayudó a darle forma a su carrera de manera significativa.

Han pasado varios años desde la última vez que hablamos contigo. ¿Cómo ha crecido tu práctica artística desde entonces?

Mi trabajo como artista está en constante evolución. Creo que una de las cosas más importantes que ha cambiado con mi arte es el proceso en el que pinto. En el momento de mi última entrevista (2015), trabajaba principalmente con pintura al óleo. Ahora, estoy utilizando una gran variedad de materiales y técnicas de medios mixtos diferentes, lo que añade varias capas más a mi pintura. Y estoy dejando que algunas partes de las capas inferiores queden expuestas al final. A veces añado collages de libros antiguos o cartas de amor, o encuentro frases de palabras que hacen pensar. Me gusta mantener los elementos de collage algo escondidos para que solo se puedan leer de cerca. También me encanta utilizar tintas, pasteles y acrílicos en las primeras fases de mis cuadros.

La última vez que me entrevistaron, trabajaba con una editorial de Hawái, creando principalmente imágenes con temática hawaiana. Desde entonces, me he vuelto independiente, lo que me ha permitido explorar los temas que realmente resuenan en mi interior, en lugar de pintar lo que me dicen que va a vender bien. En mi libertad, he descubierto que el tema de las mujeres y los animales es el que más resuena en mi espíritu.

Cuéntanos más sobre tus pinturas. ¿Qué simbolismo ves en las mujeres y los animales?

De vez en cuando pruebo con otros temas, incluidos los abstractos—que me encantan—pero siempre vuelvo a esta historia de una mujer con un animal. Las mujeres que pinto son símbolos, representan nuestro yo más verdadero, donde sabemos que en el fondo todo es posible. Todo en la naturaleza tiene un significado más profundo que nuestra comprensión superficial de su función, especialmente los animales. Cuando pinto, no busco ilustrar un concepto, sino que trato de encontrarle un significado después de terminar. De todos los animales que pinto, los lobos siguen siendo mis favoritos porque su simbolismo tiene muchos matices y tienen un gran significado personal para mí.

Es una larga historia así que no entraré en detalles, pero mi marido Jake solía compartir los mismos atributos negativos con los lobos en su vida pasada. Era una persona completamente diferente, y cuando me enamoré de él (a los 16 años) supe que aún necesitaba encontrarse a sí mismo. No estábamos preparados para ser una pareja porque él tenía mucho dolor que debía explorar y resolver. Pero yo lo veía como un líder, una persona fuerte e independiente que estaba haciendo su propio camino. Lo veía como alguien que eventualmente guiaría a otros a realizar su grandeza. Por esa misma época, empecé a pintar lobos sin saber por qué. Tardé un par de años en conectar los puntos y darme cuenta de que estaba pintando a Jake, que era el lobo.

Creo que hay símbolos negativos y positivos asociados a cada animal. Aunque Jake solía encarnar las connotaciones negativas de un lobo, en ese momento también tenía los rasgos positivos que vivían dentro de él, aunque no se diera cuenta. Cuando pintaba a las mujeres con lobos, sin saberlo, estaba pintando nuestra historia de amor. Una historia de crecimiento, superación, perseverancia y cumplimiento del destino.

Curiosamente, me he dado cuenta de que los lobos son los que más resuenan con mis espectadores. Y creo que hay una valiosa lección en ello: cuando pintas tu historia auténtica, lo que realmente resuena en tu interior, también resonará en los demás. Espero que los espectadores se sientan inspirados al ver mi obra. Quiero que mi arte sea alentador, que esté lleno de belleza, que les traiga paz y conexión con sus deseos internos y que les dé la convicción de dar un paso hacia el sueño de su vida.

¿Cómo te ayudó el hecho de tener padres artistas al iniciar tu camino en el arte?

Mis padres son una gran influencia en mi vida. Los admiro de muchas maneras. Una de las cosas más importantes que se me ha quedado grabada es la idea de ser una líder, no una seguidora. Con este principio profundamente arraigado en mí, siempre me he sentido cómoda haciendo lo contrario de lo que hacen los demás. Ya sea abandonando la escuela para seguir una carrera, renunciando a una educación artística tradicional o casándome a los 20 años.

Estoy muy agradecida de haber sido criada en una familia en la que seguir tus sueños es la única manera de vivir. Este es nuestro sistema de creencias. Creo que todos tenemos un destino cuando nacemos, tenemos un propósito que cumplir aquí en la Tierra. Debemos seguir nuestros sueños y pasiones. Toda mi vida he visto a mis padres perseguir sus pasiones y no rendirse nunca. Llevan 26 años ganándose la vida como artistas profesionales, es la única carrera que han conocido. Los dos trabajan duro para hacer realidad sus sueños, y eso me inspira.

¿Cuál ha sido una de las más grandes lecciones que has aprendido de ellos?

Al crecer con padres artistas profesionales, siempre se me alentó a hacer arte. Desde los cinco años, pedía pintar con mis padres en su estudio. Mis hermanas, mi hermano y yo pasábamos horas dibujando juntos todos los días. Pero cuando crecí, hubo un momento en que no quería ser artista de grande. Quería ser cualquier otra cosa, algo diferente a mis padres. Quería ser científica y tener un zoológico. Entonces mis padres abrieron nuestra escuela, Milan Art Institute. Me animaron a tomar algunas clases y no pude escapar del amor que sentía por la pintura. Después de vender algunas piezas, me motivé mucho y no quise parar. Me enseñó que realmente se puede vivir de la venta de arte. Tuve la suerte de que me inculcaran esta creencia desde muy joven. Creo que mucha gente tiene la idea de que no se puede vivir del arte, pero ahora cualquiera puede hacerlo si tiene la suficiente pasión.

Todo se puede conseguir si crees en ti mismo, te esfuerzas y te dedicas de corazón. Estos son los valores que me inculcaron mis padres.

Has dicho que la exposición después de estar en My Modern Met te ayudó a convertirte en una artista profesional independiente. ¿Puedes hablarnos más de ello?

Recuerdo claramente el día en que se publicó mi primera historia con My Modern Met. Era media tarde, estaba almorzando y, de repente, las notificaciones en mi teléfono estallaron. Vibraba tanto que tuve que desactivar las notificaciones porque era abrumador. En un par de horas, pasé de tener 300 seguidores a más de 4,000 en Instagram.

Cuando me desperté a la mañana siguiente, no podía creerlo. Tenía 10,000 seguidores. Pero la cosa no quedó ahí, ya que varias revistas en línea se pusieron en contacto conmigo para concederme más entrevistas a raíz de mi artículo con My Modern Met. En pocas semanas, gané más de 30,000 seguidores.

(continuación) Esto me hizo darme cuenta de lo poderosas que pueden ser las redes sociales. Estaba haciendo tantas conexiones con gente y ventas en línea, que era difícil seguir el ritmo. Mis editores no podían responder a todos los correos electrónicos y mensajes que les llegaban, lo hacían bastante mal. Con el tiempo, me di cuenta de lo importante que es la presencia online para tener éxito y que mi arte llegue al mayor número de personas. A medida que el internet crece y evoluciona, las galerías de arte y las editoriales son cada vez menos importantes.

Un año y medio después de que My Modern Met publicara ese artículo, la demanda de mi arte era tan alta que no podía seguir el ritmo. Nunca he compartido esto antes, pero mi editorial incluso se puso en contacto con mis padres y les preguntó si podían pintar en mi estilo y hacerlo pasar por mi obra para cumplir con la demanda. Mis padres se sorprendieron de que la editorial les pidiera algo tan poco ético, por no mencionar que ya tenían sus propias carreras florecientes que mantener. Obviamente, dijeron que no.

La editorial nunca se tomó la molestia de satisfacer las posibles ventas que venían de internet. Llegaron a no PERMITIRME responder a mis propias comisiones artísticas. Si alguien quería comprar un cuadro en línea, tenía que remitirlo a mis editores. No me permitían ocuparme de ello. Y seguía recibiendo más mensajes de gente molesta porque el editor no quería tratar con la gente en línea. Solo querían enviar mis cuadros a las galerías porque éstas los vendían de manera consistente. Me sentía como si estuviera en una rueda de hámster, pintando constantemente para satisfacer a las galerías. Pero mi público en línea estaba siendo descuidado y sabía que el mundo de las ventas de arte se dirigía a internet, así que tenía que hacer un cambio.

El mes en que decidí dejar mi editorial fue mi mes de mayores ventas de todos los tiempos.

¿Qué consejo le darías a los artistas que quieren que se escriba sobre su trabajo en publicaciones en línea?

Los artistas están en una posición muy poderosa como directores de sus propios negocios, tenemos acceso a tantas herramientas y oportunidades en constante expansión. Las ventas y los negocios de arte en línea están prosperando. Hoy en día es más fácil que nunca ganarse la vida como artista profesional a tiempo completo.

Así que si estás leyendo esto ahora mismo y tu sueño de toda la vida sea ser un artista a tiempo completo: quiero que sepas que es más que posible. Ahora mismo es el MEJOR momento para estar vivo como artista. Si quieres que el mundo vea tu trabajo, mi consejo es que crees arte todos los días. Todo el mundo tiene una historia única que contar, sé auténtico con la tuya y atraerás al público adecuado a tu arte. Cuanto más personal sea tu historia, más resonante será. Si pintas con constancia, tus habilidades crecerán y tu voz se afinará. Creo que eso es lo que buscan las publicaciones.

Tú y tu madre establecieron una escuela en línea llamada Milan Art Institute. ¿Qué tipo de clases ofrecen?

Milan Art Institute se especializa en ayudar a la gente a convertirse en artistas profesionales. La mayoría de las personas piensa que no puede hacerlo, que no son talentosas o que no tienen nada interesante que decir a través de su arte. Nosotros le enseñamos la verdad a los artistas. Ellos sí tienen una voz única y no se necesita talento para ser exitoso. No creemos que el talento sea el factor más importante. Todo lo que necesitas es tener una pasión por prosperar y ser exitoso. Recibimos a alumnos de todos los niveles y les damos las herramientas y habilidades correctas para que puedan ser exitosos y vender su propio arte.

¿Qué pueden esperar los estudiantes que tomen tus clases?

Lo que de verdad hace que nuestra escuela sea única es nuestro programa maestro de un año. En este programa, puedes entrar como un principiante total, y en solo un año convertirte en un artista profesional vendiendo tu trabajo. Hay miles de estudiantes en todo el mundo que toman este curso, y dicen que ha cambiado su vida para siempre. Impartimos una gran variedad de clases de dibujo, pintura al óleo y técnicas mixtas. La mayoría de los artistas comienzan con acrílicos porque es más fácil, pero en realidad comenzamos el programa maestro con pintura al óleo clásica y dibujo. Esto se debe a que establece la base adecuada para el éxito con materiales de medios mixtos. A través de la prueba y el error, hemos encontrado que los estudiantes encuentran el mayor éxito al comenzar con el óleo. La mejor parte de este programa es que te ayudamos a encontrar tu propio estilo y voz como artista. Esa es la parte más difícil para cualquiera que quiera destacar y vender su trabajo, necesitan ser reconocidos por su estilo. Y nosotros te ayudamos a hacerlo.

Mi madre y yo enseñamos todo a partir de nuestras propias experiencias personales, vivimos lo que enseñamos y por eso nuestra escuela es muy singular en este sentido.

¿Qué hay en el horizonte para ti? ¿Hay algo emocionante que puedas contarnos?

En cuanto a mi negocio de arte, estoy muy emocionada de anunciar que voy a lanzar una línea de suéteres este otoño. Este proyecto es muy especial para mí porque en realidad estoy creando una línea de suéteres para parejas diseñados por Jake y por mí. Uno de los diseños presenta una niña con lobos y el otro una flor con lobos. Hemos diseñado esta línea para que sea un símbolo de nuestro compromiso mutuo y también un recordatorio de nuestro destino juntos. Esperamos que cualquier pareja que lleve nuestros suéteres pueda experimentar la misma sensación mágica juntos.

En Milan Art Institute siempre hay proyectos emocionantes en el horizonte. Algo reciente y muy emocionante es que hemos lanzado la segunda temporada de nuestro reality show de artistas, The Outstanding Artist. En él, 11 artistas de todo tipo compiten en batallas artísticas por un gran premio de 25,000 dólares. Fue una experiencia muy divertida porque todos los artistas vivieron juntos en la misma casa durante los 30 días que duró el rodaje, así que eso definitivamente fue muy interesante.

De cara al futuro, lo que más me entusiasma es la plataforma de aprendizaje social que vamos a lanzar. Piensa en una combinación de Facebook y Netflix, pero diseñada exclusivamente para artistas. Aquí es donde pueden aprender, crecer y desarrollar todo su potencial como artistas. Las clases se integrarán directamente en nuestra propia red social para que los estudiantes puedan tener una experiencia de aprendizaje social. Creemos que los artistas prosperan realmente a través de la comunidad y eso es lo que esperamos fomentar con esta nueva plataforma. Estará disponible en diciembre de 2021, ¡y todos los artistas están invitados a unirse!

My Modern Met obtuvo permiso de Dimitra Milan para reproducir estas imágenes.

