Artista profesional nos enseña cómo hacer que tu arte sea visto en las redes sociales [Entrevista]

La artista Dina Brodsky descubrió su pasión por la pintura a los 18 años. Desde entonces, ha pasado años desarrollando su práctica artística y, más recientemente, ha conseguido un gran número de seguidores en Instagram. Como experta en redes sociales, Brodsky ha construido su plataforma para promocionar sus impresionantes paisajes en miniatura al óleo sobre cobre y sus hermosos bocetos extraídos de la vida cotidiana.

Cada uno de los hermosos óleos en miniatura de Brodsky toma unas 80 horas de trabajo. El uso de las redes sociales le ha dado más tiempo para crear, y sus obras recientes son impresionantes. La obra de Dina se basa en sus múltiples intereses artísticos. Su serie de 2016, The Secret Life of Trees (“La vida secreta de los árboles”), explora temas de crecimiento y naturaleza, que dibujó con un bolígrafo durante su embarazo. Sus miniaturas al óleo suelen ser igualmente meditativas. Su serie Cycling Guide to Lilliput (“Guía de ciclismo a Liliput”) se inspira en los paisajes y los recuerdos de un viaje en bicicleta de larga distancia.

La serie One More Shelter de Brodsky es especialmente conmovedora. Mientras que sus paisajes naturales en miniatura suelen ser idílicos, One More Shelter es una contemplación urbana de una neoyorquina. Brodsky escribe: “Lo que me interesa es lo cotidiano: los edificios, las personas y los recuerdos que pueden caer en el olvido sin que seamos conscientes de su existencia”. En las obras en miniatura de la serie, la artista explora las vidas que quedan atrás. Se aborda el vacío, la pérdida y la fragilidad. “Quiero contar sus historias, creando en miniatura una narración de los lugares que abandonaron para buscar sus sueños de ciudad, y del precio que pagaron, de la soledad y la alienación que a menudo se pueden experimentar en el caleidoscopio de vida tan variado y brillante que es Nueva York”, explica Brodsky.

Sus publicaciones invitan al espectador a explorar la creación sus románticos paisajes, pero aprender cómo funcionan los algoritmos de Instagram le ha ayudado a llegar a nuevas audiencias. “Instagram ha cambiado por completo mi carrera”, explica Brodsky. Como miniaturista, descubrió que su trabajo era a menudo difícil de exponer en las galerías debido a su pequeño tamaño. Mientras buscaba una forma de ganar dinero artísticamente y crear un público para su obra, Brodsky acabó dirigiendo su atención a Instagram. Sus seguidores aumentaron a medida que aprendió a optimizar su uso de la plataforma. Ahora tiene más de 423,000 seguidores. Brodsky también se encarga de las redes sociales de otras páginas artísticas y galerías, llevando su experiencia profesional a nuevos espacios.

Brodsky opina que Instagram es ideal para los artistas. Se puede actualizar todos los días y las publicaciones se pueden compartir rápidamente con nuevas audiencias. Los curadores y las galerías esperan que los artistas tengan presencia en Instagram, y los encargos pueden llegar incluso a través de la exposición en las redes sociales. Brodsky enseña cómo aprovechar al máximo estas oportunidades compartiendo sus conocimientos sobre cómo el algoritmo de la plataforma, los hashtags y otras características pueden funcionar para los artistas. Para los creadores que deseen construir su propia marca creativa y hacer que sus obras de arte lleguen a nuevos ojos, Brodsky ofrece classes (en inglés) tituladas Insights for Artists para ayudarlos a dominar las redes sociales. Ofrece cursos pregrabados a distintos precios según el paquete. También hay un mini mini webinar gratuito sobre cómo convertirse en un experto en hashtags.

My Modern Met recientemente tuvo la oportunidad de hablar con la artista y aprender más sobre su práctica artística, sus clases de redes sociales y su propio uso de dichas plataformas (para inscribirte en las clases de Dina Brodsky, consulta toda la oferta en su sitio Insights for Artists). Lee nuestra entrevista exclusiva a continuación.

Como alguien que dirige muchos Instagrams artísticos importantes, ¿por qué crees que dominar las redes sociales es una habilidad importante para los artistas y las galerías?

Creo que Instagram ha sido la herramienta comercial más poderosa que se ha dado a los artistas: les da la posibilidad de tomar el control de cada parte de su carrera artística, de mostrar sus obras, de establecer relaciones con coleccionistas y de hacer su propio marketing y marca. Sirve como una combinación de sitio web de artista, lista de correo y tarjeta de presentación que pueden intercambiar con otro artista, o dar a un director de galería o escritor de arte sin ser intrusivo.

(continuación) Para las galerías, Instagram se ha convertido en una plataforma esencial para adaptarse a un mundo del arte que cambia rápidamente. Especialmente después del año pasado, cuando todo cerró debido a la pandemia, Instagram se convirtió en el “espacio” virtual en el que exponer y vender arte. Para los galeristas, Instagram es importante porque todo el mundo del arte—artistas, coleccionistas y críticos de arte—lo utiliza para exponer o descubrir arte. Las galerías que han encontrado la manera de utilizarlo de forma eficiente están encontrando la forma de prosperar en un mercado en el que otros tienen dificultades.

Has dado tu curso Insights for Artists en vivo varias veces. ¿Cómo adaptas tu contenido para estar al día de los cambios de algoritmos y actualizaciones en Instagram?

El algoritmo de Instagram cambia, pero no muy rápido: es básicamente una inteligencia artificial (IA) que evoluciona constantemente y “aprende” a reconocer el buen contenido. Me adapto a los cambios observando de cerca las cuentas que dirijo (tanto las mías como las de las galerías e instituciones para las que trabajo), y controlando lo que funciona y lo que no, y cómo cambia con el tiempo. Lo veo casi como una conversación con la IA de Instagram. Hay cosas que eran importantes hace varios años que son menos importantes ahora que el algoritmo ha cambiado, lo que hace necesario adaptar la presentación del arte. Llevo dos años impartiendo esta clase, y mucha de la información se ha mantenido igual, pero otra ha cambiado y evolucionado. A medida que el algoritmo de Instagram cambia, o aparecen nuevas características, añado nuevas secciones a la clase.

En el caso de tu práctica artística, ¿cómo han influido las redes sociales en tu forma de crear arte?

Sinceramente, las redes sociales no han influido en mi forma de hacer arte (pintaba cuadros diminutos y compulsivos antes de que existieran las redes sociales), pero entender cómo presentar el arte que hago en el contexto del algoritmo de Instagram ha transformado por completo el aspecto comercial del arte para mí. Me ha permitido mantenerme económicamente como artista, de una manera que era completamente imposible antes de que las redes sociales me dieran las herramientas para tomar el control de mi propia carrera. El mayor impacto que han tenido las redes sociales en mi vida es que me han dado la oportunidad de hacer más arte. Ahora puedo ganarme la vida pintando, mientras que antes hacía malabares con varios trabajos independientes y trataba de hacer hueco a la pintura siempre que podía.

Pienso que, cuando se utiliza con éxito, Instagram es casi como un asistente de estudio virtual, que me ayuda a ocuparme de la parte financiera de mi vida, y me deja más tiempo para dedicar al estudio.

Dina Brodsky: Sitio web | Instagram | Facebook | Insights for Artists

My Modern Met obtuvo permiso de Dina Brodsky para reproducir estas imágenes.

