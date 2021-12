Emiratos Árabes Unidos será el primer país en implementar la semana laboral de 4 días

Muchos países han estado analizando las ventajas de tener una semana laboral de cuatro días para facilitar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada. A principios de esta semana, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el primer país del mundo en implantar formalmente una semana laboral nacional más corta que los cinco días habituales. A partir de enero de 2022, los Emiratos Árabes Unidos tendrán una semana laboral de cuatro días y medio, y el fin de semana comenzará el viernes a mediodía y durará hasta el domingo. Esta transición también marca un cambio en la semana laboral tradicional observada por la mayoría de los países de Oriente Medio. Habitualmente, los empleados trabajan de domingo a jueves y disfrutan de su fin de semana entre el viernes y el sábado, ya que el viernes es un día religioso sagrado reservado para la oración.

“Adoptar un sistema de trabajo ágil permitirá a los EAU responder rápidamente a los cambios emergentes y mejorar las condiciones en los lugares de trabajo”, dice un comunicado de Emirates News Agency. “Desde una perspectiva económica, la nueva semana laboral alineará mejor a los EAU con los mercados globales, reflejando el estatus estratégico del país en el mapa económico mundial. Garantizará la fluidez de las transacciones financieras, comerciales y económicas con los países que siguen un fin de semana de sábado a domingo, fortaleciendo los vínculos comerciales internacionales y dando más oportunidades a miles de empresas multinacionales y con sede en los EAU”.

Además, el gobierno de los EAU espera que el nuevo fin de semana largo contribuya a promover la conciliación de la vida laboral y familiar y a mejorar el bienestar social de sus empleados. Para adaptarse a los cambios, los sermones y las oraciones de los viernes en los EAU se celebrarán después de las 13:15 horas en lugar de su tradicional horario de mediodía. Los empleados también tendrán más flexibilidad para trabajar desde casa los viernes o ajustar su horario de trabajo. Por el momento, el cambio solo aplica a los empleados del gobierno federal, aunque es probable que las empresas del sector privado sigan su ejemplo. Varias escuelas y universidades ya han anunciado que modificarán sus horarios para adaptarse a la nueva semana laboral.

El tiempo dirá los beneficios que este cambio tendrá para los trabajadores del país. Mientras tanto, algunos ya especulan sobre los posibles efectos que podría tener en el turismo del país.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.

All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9

— UAEGOV (@UAEmediaoffice) December 7, 2021