Estas pinturas celebran la belleza y la fuerza de las mujeres alrededor del mundo

La pintora española Elena Gual, quien se graduó de la Academia de Bellas Artes de Florencia en 2016, ha desarrollado un estilo muy particular de desde entonces. El enfoque de Gual se inspira en las técnicas académicas, pero construye y evoluciona a partir de ellos para establecer su propia visión. Gual, quien ahora reside en Londres, dedica gran parte de su producción al retrato y la figura femenina, transmitiendo la fuerza, poder y belleza de la feminidad a través de la técnica del impasto. Sus pinturas tienden a capturar una luz especial, ya que realza la yuxtaposición casi geométrica de sus densas pinceladas. Así, esta luz llena de vida a sus protagonistas, creadas con intensos pigmentos que saltan desde la superficie plana del lienzo.

“Siempre he estado conectada con la forma humana”, Gual le dice a My Modern Met, “especialmente desde que me gradué de la Academia de Bellas Artes de Florencia. Mientras estudiaba allí, sentí que tenía que expresar esas emociones con mi propia firma, lo que hoy es mi propio estilo de pintura. Así que hoy en día sigo intentando explorar los sentimientos que evocan las mujeres, ya que siento que tienen mucho que contar sobre ellas. Siento que el trabajo de cualquier artista es un reflejo de nosotros mismos, así que al final del día, el mío es mi biografía. Desde muy joven, he tenido la suerte de viajar a todos los continentes varias veces; y en esos viajes, pude conocer mujeres increíbles en muchos lugares remotos donde aprendí que no todas las mujeres pueden expresarse libremente. Eso es lo que me dio ganas de empezar a darles voz, y trato de seguir haciéndolo en mi trabajo”.

A continuación, ve más de las increíbles pinturas de Gual. Para estar al día con el trabajo de esta artista, visita su sitio web o síguela en Instagram.

La artista española Elena Gual da vida a poderosos retratos de mujeres con la técnica del impasto.

La artista dedica gran parte de su producción al retrato y la figura femenina.

Sus pinturas transmiten el poder, la fuerza y ​​la belleza de la feminidad a través de sus colores vibrantes y sus pinceladas firmes y decisivas.

Elena Gual: Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Elena Gual para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Retratos fotorrealistas de “doble exposición” reflejan las complejidades de la vida misma

28 Artistas famosos que se han inmortalizado a través del autorretrato

Estas alucinantes pinturas contienen dos retratos completamente diferentes