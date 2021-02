Artista colabora con su perro para crear versiones divertidas de pinturas famosas [Entrevista]

En la primavera de 2020, un desafío creativo empezó a hacer sus rondas por internet. Conocido como el Getty Museum Challenge, el proyecto invitaba a gente de todas partes del mundo a recrear obras de arte con los objetos que tuvieran en casa (cuando buena parte de la población mundial estaba confinada debido al COVID-19). La artista Eliza Reinhardt se unió al reto con la ayuda de su cachorro, Finn… y nunca se detuvieron. Durante ya casi un año, el dúo ha estado recreado pinturas famosas cada día y los resultados son magníficos.

Cada mañana, Reinhardt decide el cuadro al que ella y Finn rendirán homenaje ese día. A continuación, revisa su creciente colección de objetos de utilería y los organiza para que capten la esencia de la obra elegida. Finn desempeña un papel fundamental en cada foto. Aparte de darle un necesario toque de ternura a la foto, el pastor australiano se disfraza y se toma muy en serio su papel en cada obra (aunque esté sonriendo).

Trabajar con Finn le ha permitido a Reinhardt reforzar su vínculo con su cachorro, y también le ha dado la oportunidad de replantear las obras originales. En la obra titulada Gian Lodovico Madruzzo, por ejemplo, se intercambian los papeles del humano y del perro. Finn va vestido de hombre y Reinhardt se coloca en cuatro patas detrás de él, con calcetines pegados a la cabeza a modo de orejas. Es creativo e inesperado, y en última instancia pone de manifiesto por qué el Getty Museum Challenge cautivó la mente de tantas personas.

Hablamos con Reinhardt sobre la logística de trabajar con un perro y crear composiciones—a veces muy complejas—cada día. Sigue hacia abajo para leer su entrevista exclusiva con My Modern Met.

¿Qué antecedentes creativos tenía antes de empezar a recrear obras de arte famosas?

Me gradué de la Universidad de Iowa como licenciada en pintura en 2018. La pintura es mi primer amor, ¡y todavía pinto casi a diario! De pequeña nunca fui la “niña artística”, pero tuve una horrible contusión cerebral en 2013 y sufro de amnesia retrógrada. En la universidad, probé con todo tipo de cosas pero nada despertó mi interés. Tomé una clase de dibujo y desde entonces estoy enganchada.

¿Cuál fue tu primera recreación?

(Tuve que buscar muuuy a fondo en mi teléfono para encontrar esto, ja). Fue en abril de 2020; hicimos Dama con un perro (1786) del Museo Metropolitano de Arte (también conocido como el Met). Recuerdo claramente que mi mamá mencionó el challenge del museo y sugirió que lo hiciera con Finn (¡gracias, mamá!). Al principio no se me ocurrió hacer nada “gracioso” en ella… me lo tomé MUY literalmente.

¿Cómo ha cambiado tu proceso desde entonces?

Dama con un perro es tan simple. Recuerdo haber explorado la colección en línea del Met buscando la frase “pintura de perro” porque Finn es un perro, y solo puede ser un perro en la recreación. Eso no duró mucho porque empecé a cuestionar esa idea… ¿Por qué Finn no puede ser una persona? ¿Un ave? ¿Un jarrón? ¡Puede ser cualquier cosa! Creo que una vez que empecé a pensar más allá de Finn como perro las cosas realmente despegaron. Lentamente se volvieron más y más complejas. Empecé a pintar fondos o a hacer utilería con cartón. Me mudé a Texas en agosto y tener un espacio más grande realmente me permitió ampliar las piezas. He pintado fondos de 3 por 2.5 metros, he hecho una armadura de cartón, y he hecho varias piezas enormes en el piso (de más de 4 metros). Por ejemplo: Guernica (de Picasso), Mural (de Pollock), La noche estrellada (de Van Gogh).

Háblanos de cómo es trabajar con tu cachorro. ¿Cómo consigues que Finn haga tantas poses y se ponga tantos disfraces?

¡Finn es una superestrella! Es un pastor australiano de 3 años de edad y es todo un perro faldero. Pensé que cuando empezamos este proyecto disfrutaría de ayudar y hacer algo conmigo, pero nunca imaginé que se lo tomaría tan en serio. Es una raza de trabajo, así que ve estas fotos diarias como 110% su trabajo. Trabaja muy duro e intenta hacer absolutamente todo lo que le pido.

Al ser un pastor australiano, puede ser muy ansioso. He descubierto que adora ponerse camisetas para bebé o para el estrés porque lo hacen sentirse seguro. Por eso adora los disfraces. Le pregunto si está listo para posar para la foto y le muestro una camiseta, y él corre a meter la cabeza y me da cada una de sus patas para que las meta por las mangas. En cuanto a las poses… sin duda está feliz de cooperar. Se sienta en el “taburete de pintor” de mi estudio o en un delgado banco de piano. Parece que sabe que si está en el taburete o lo he colocado en una posición determinada, no debe moverse. Una vez que digo: “¡Bien! Ya has terminado!” Está TAN orgulloso de sí mismo, me choca los cinco y, por supuesto, recibe un premio.

Algunas de las obras que recreas son muy complejas, ya sea en términos de composición o de otra logística. ¿Cómo haces para reunir todos los materiales, encontrar el vestuario y asegurarte de que ambos estén bien colocados?

A estas alturas, tengo una lista de artículos en mi cabeza, como cacahuetes de embalaje, el cono de la vergüenza del perro, los juguetes de Finn, etc. Están todos apilados en el estudio, junto con todos los fondos que he pintado y la utilería que he hecho. Al fin y al cabo, ¡nunca sé cuándo voy a necesitar una espada de cartón otra vez! Estoy muy agradecida por venir de una familia de artistas (madre, abuela, bisabuela), así que tengo un montón de cosas extravagantes y geniales que me han resultado muy útiles. Si no lo tengo, encontraré la manera de fabricarlo.

¿Tienes a alguien que te ayude?

Mi pareja es fotógrafo y, si no está trabajando y es una toma realmente difícil, le pido que la haga por mí, pero en la mayoría de los casos me gusta intentar hacerlo yo misma. Utilizo un trípode flexible y un mando a distancia Bluetooth que a veces tengo que sujetar con la boca si tengo las dos manos ocupadas. Finn es un ángel y se mantiene en prácticamente cualquier posición que le pida, pero a veces hay que hacer muchos intentos de prepararla, tomar la foto, mirarla y darse cuenta de que algo está mal—y volver a prepararla, intentarlo de nuevo y cruzar los dedos para que salga bien.

¿Con cuánta antelación planeas una recreación?

En realidad, no planifico nada con antelación. Elijo la foto alrededor de las 7 de la mañana del día en que la publicamos. La única vez que “planifico” es para una realmente compleja, como el Bosco (Infierno) o Guernica. El Infierno, por ejemplo, tenía un fondo enorme que tenía que pintar. Por lo tanto, hice la primera capa la noche anterior para que tuviera tiempo de secarse durante la noche. Eso es lo más “planificado” que he hecho. Al principio, me levantaba y buscaba en los libros de arte y en las colecciones en línea la mañana anterior y elegía de esa manera. Como ya hemos hecho unos 200, tengo una carpeta en la que pongo las obras que creo que me gustaría hacer en algún momento y, si no encuentro ninguna esa mañana, la saco de esa carpeta. Me gusta mucho el reto de tener que resolver las cosas en el momento. Me han dicho que las fotos son como “dibujos gestuales”, lo cual me encanta—así se siente.

En promedio, ¿cuánto tiempo tardas en producir una foto?

En promedio, mis recreaciones toman entre cuatro y seis horas, y las realmente complejas tardan unas 10 horas, pero no es algo de todos los días.

¿Reproducir tantas obras de arte te ha abierto a nuevos géneros artísticos?

Definitivamente. Cada día puedo explorar magníficas colecciones y libros de obras de arte de todo el mundo. Me he dado cuenta de la cantidad de arte que existe. Sentía que conocía “mucho” del arte por haberlo estudiado en la universidad, pero es tan fascinante desplazarse por las colecciones u hojear libros y no reconocer nada. Personalmente, he descubierto muchos artistas nuevos cuya obra adoro. Es un regalo poder compartir el trabajo con un público y recibir comentarios tan positivos sobre lo mucho que disfrutan aprendiendo sobre nuevos artistas, pinturas y géneros.

¿Cuánto tiempo piensas seguir con tus recreaciones?

Finn solo tiene 3 años y todos los días espera en el sofá del estudio hasta que llega la hora de poner manos a la obra, así que no creo que vayamos a parar pronto. El año pasado abrí una tienda de Etsy donde vendo artículos con nuestras recreaciones. Por ejemplo, he autoeditado un libro con nuestros primeros trabajos, he hecho paquetes de postales (con temas de diferentes artistas/géneros), ¡y también hicimos un calendario!

¿Tienes algún otro proyecto creativo en el horizonte?

El entusiasmo que ha generado el proyecto y nuestros productos ha sido abrumador. Una de las cosas más gratificantes ha sido el número de personas que se ponen en contacto conmigo para decirme cómo mi trabajo les ha permitido mirar y apreciar obras de arte en las que nunca se habrían fijado antes. Creo que hay una distancia que muchas personas sienten cuando se les pide que hablen o analicen una obra de arte. Es posible que no se sientan capacitados o cómodos para entablar un debate al respecto. Introducir a Finn en el “cuadro”, literalmente, hace que la pintura sea más accesible y menos intimidante. Además, lo que hago cuando se trata de descomponer el cuadro en formas, bloques de color, estudiar la composición e intentar imitar la perspectiva, podría ser una fuente de estudio realmente maravillosa para niños y adultos.

Sería fantástico poder compartir estos conocimientos a través de programas de museos, por ejemplo. Espero que mi obra me permita seguir caminos, ya sea una escuela de posgrado, programas de enseñanza, compromisos con museos, exposiciones en galerías, etc. para poder seguir llevando el amor y la apreciación del arte a todo el mundo.

Eliza Reinhardt: Sitio web | Instagram | Facebook | Etsy

My Modern Met obtuvo permiso de Eliza Reinhardt para reproducir estas recreaciones.

