Estas fotos de sombras son tan perfectas que te relajará verlas

En ocasiones, los rayos de sol caen en el ángulo correcto y forman sombras que son aún más interesantes que el objeto que tocan. El usuario de Twitter Joaquim Campa recientemente compartió una galería de “sombras satisfactorias para perfeccionistas” que revelan siluetas, formas y contornos que sin duda encantarán a tus ojos.

En una imagen, la sombra de un estacionamiento para bicicletas encaja en dos líneas amarillas pintadas en el piso. En otra, un pilar rectangular de metal proyecta una sombra que se alinea con las baldosas del pavimento. Independientemente del objeto, cada imagen captura la sombra en el momento perfecto para satisfacer visualmente al espectador.

En poco tiempo, otros perfeccionistas comenzaron a responder al tuit de Campa para agradecerle y decirle cuánto bien les hizo ver esas imágenes. Una persona escribió: “Esto en serio me calma. Gracias”. Otro publicó: “Esto reconforta mi alma”. Algunos incluso respondieron con sus propias imágenes con sombras perfectas. No está claro por qué a todos nos encantan las imágenes visualmente satisfactorias como estas, pero no hay duda de que verlas se siente bien.

Satisfying shadows for perfectionists pic.twitter.com/6JibDWXlqm — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) March 18, 2021



Otros respondieron con más imágenes de sombras perfectas.

I have another one to add:https://t.co/cmqKOli2fi — Dr. Salchipapa (@emb_cit) March 19, 2021

Tengo una más que añadir:

Hora de la sombra.

Joaquim Campa: Twitter

h/t: [Twisted Sifter]

Todas las imágenes vía Joaquim Campa.

