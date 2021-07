25 Frases icónicas de Frida Kahlo para entender su fascinante mundo interno

La pintora mexicana Frida Kahlo es, sin duda alguna, una de las figuras más famosas de la historia del arte. Conocida por sus obras y autorretratos surrealistas llenos de color y simbolismo, Kahlo encontró en la pintura una forma de plasmar sus pensamientos más profundos.

La vida de Kahlo estuvo plagada de problemas de salud. A los 6 años contrajo polio, cuyas secuelas le dejarían la pierna derecha más débil y corta que la izquierda. Sin embargo, el evento más fatídico de su vida ocurrió en su adolescencia: a los 18 años, el autobús en el que viajaba con su novio de aquel entonces fue impactado por un tranvía, haciendo que un pasamanos de metal atravesara a Kahlo por la pelvis. Frida lidiaría con las secuelas de este accidente por el resto de su vida, sometiéndose a constantes operaciones para reparar su columna.

Aunado a esto, su tumultuosa relación (y eventual divorcio) con el muralista Diego Rivera se convertiría en uno de los grandes ejes de su obra. Diego era 21 años mayor que ella; se casaron dos veces, en un matrimonio marcado por infidelidades de ambas partes. Más allá de Diego, Kahlo exploró temas como su identidad mexicana, la feminidad y la infertilidad, poniendo sus pensamientos más íntimos sobre el lienzo.

Aunque Frida es conocida por sus autorretratos, esta no fue la única forma en la que plasmó su mundo interior. Gracias a su correspondencia y de su diario (que escribió durante la última década de su vida), aún podemos conocer la apasionada mente de la artista. Por ello, aquí te presentamos algunas de nuestras frases favoritas de Frida Kahlo que resumen su forma de ver la vida.

Aquí tienes 25 frases de Frida Kahlo que ofrecen una mirada al mundo interno de esta icónica artista.

Sobre el arte:

“Creí tener energía para hacer cualquier cosa en lugar de estudiar para doctora y sin prestar mucha atención empecé a pintar…”.

“Nunca he seguido ninguna escuela o influencia de nadie; no esperé de mi trabajo más que la satisfacción que pudo darme con el hecho mismo de pintar y decir lo que no podía en otra forma”.

“Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola…porque soy el motivo que mejor conozco”.

“Lo único que yo sé es que pinto porque tengo la necesidad de hacerlo, pinto siempre lo que me pasa por la cabeza sin ninguna otra consideración”.

Sobre el amor:

“¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida… Somos de la misma materia, de las mismas ondas…”.

“Jamás en toda la vida olvidaré tu presencia. Me acogiste destrozada y me devolviste entera íntegra”.

“Pintarte quisiera, pero no hay colores, por haberlos tantos, en mi confusión, la forma concreta de mi gran amor”.

“Un olvido de palabras formará el idioma exacto para entender las miradas de nuestros ojos cerrados”.

“No es amor, ni ternura, ni cariño, es la vida entera, la mía, que encontré al verla en tus manos y en tu boca”.

…Y el desamor:

“Ha habido dos grandes accidentes en mi vida. Uno fue el carro, y el otro fue Diego. Diego fue por mucho el peor”.

“No pretendo causarte lástima, a ti ni a nadie, tampoco quiero que te sientas culpable de nada, te escribo para decirte que te libero de mí, vamos, te ‘amputo' de mí, sé feliz y no me busques jamás”.

“¿Cuál es mi camino? ¿Esperarte? ¿Olvidarte? ¿Hacer lo que tú haces, ir de los brazos de uno y de otro, hoy dormir con alguien mañana con otro diferente?”.

“No dejes que le dé sed al árbol del que eres sol, que atesoró tu semilla”.

“Donde no puedas amar, no te demores”.

Sobre la vida (y la resiliencia):

“Soy el tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo yo solita”.

“Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana detrás de la cortina de la ‘locura'”.

“Habla desde el corazón y escucha con el corazón”.

“Ya no hay tiempo, ya no hay distancia. Hay ya solo realidad. Lo que fue, fue para siempre. Lo que es, son las raíces que se asoman transparentes transformadas, en árbol frutal eterno”.

“Los cambios y la lucha nos desconciertan, nos aterran por constantes y por ciertos; buscamos la calma y la ‘paz' porque nos anticipamos a la muerte que morimos cada segundo”.

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”.

“Todo puede tener belleza, aún lo más horrible”.

“Espero alegre la salida y espero no volver jamás”.

