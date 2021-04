La pintura más blanca del mundo podría ayudar a combatir el cambio climático

Combatir el calentamiento global requiere procesos científicos creativos e ideas innovadoras. Un equipo de ingeniería y nanotecnología de la Universidad de Purdue acaba de anunciar en la revista ACS Applied Materials & Interfaces un nuevo y emocionante avance. El equipo creó una pintura ultrablanca—la más blanca desarrollada hasta ahora—con un potente efecto refrigerante que podría ayudar a combatir el uso de aparatos de aire acondicionado que contribuyen al cambio climático.

Los científicos ya habían descubierto una pintura blanca que refleja el 95.5% de la luz. Esta pintura se basaba en el carbonato de calcio (CaCO3), que se encuentra en la tiza. Mientras que el negro más oscuro (vantablack) absorbe el 99,95% de las ondas luminosas, el blanco más brillante debe reflejar el máximo de luz posible. El anuncio de una nueva fórmula para el ultrablanco es un paso más en esta búsqueda. Basada en una alta concentración del pigmento sulfato de bario, la nueva pintura refleja el 98.1% de la luz solar. El sulfato de bario también refleja la luz ultravioleta. Como resultado, la pintura hace rebotar la luz y el calor hacia el espacio en forma de radiación (ondas) que viajan a través de nuestra atmósfera sin ser absorbidas.

Las propiedades del material de esta nueva pintura ultrablanca consiguen un efecto de enfriamiento de 8 grados (Fahrenheit) bajo la luz directa del sol, y un sorprendente efecto de 19 grados durante la noche. Un techo de 90 metros cuadrados recubierto con la nueva pintura se enfriaría con una potencia de 10 kilovatios. Según el profesor Xiulin Ruan, uno de los autores del estudio, “eso es más potente que los aires acondicionados centrales que utilizan la mayoría de las casas”. Aunque el efecto refrigerante de la pintura blanca se conoce y utiliza desde hace tiempo en la arquitectura, esta pintura ultrablanca más eficiente podría reducir sustancialmente el uso de energía (y, por tanto, las emisiones) mediante su uso estratégico tanto en ciudades como en zonas rurales.

¿Cuándo podrás comprar unos cuantos galones para pintar tu casa? La esperanza del equipo de Purdue es que sea dentro de unos años. El equipo y la universidad han solicitado una patente para la pintura y esperan trabajar con socios industriales para llevarla al mercado. El sulfato de bario es más barato que los pigmentos de pintura tradicionales, y el proceso para crear la pintura ultrablanca es bastante similar. Sin embargo, hay algunos aspectos que deben seguir desarrollando, como la forma de hacer que la pintura sea rentable dadas las capas necesarias para conseguir el ultrablanco.

El profesor Ruan dijo a IFLScience: “Según un modelo anterior, pintar el 0.5-1% de la superficie de la Tierra (tejados, carreteras, coches, terrenos no utilizados, etc.) con nuestra pintura detendrá la tendencia al calentamiento”. Aunque hay que tener en cuenta los obstáculos logísticos, vale la pena considerar soluciones como la pintura ultrablanca, que podría ayudar a frenar el continuo calentamiento del planeta. Para los que se preocupan por una superficie tan reflectante, el equipo asegura que las propiedades reflectantes de la pintura blanca no dañan los ojos; simplemente serán un poco más blancas que la nieve para el ojo humano.

Un equipo de investigación de la Universidad de Purdue ha creado una pintura ultrablanca—la más blanca creada hasta ahora—que ofrece un impresionante poder de reflexión y refrigeración. Estas propiedades podrían ayudar en la lucha contra el cambio climático.

h/t: [The Guardian, IFL Science]

Artículos relacionados:

Científicos diseñan una ventana termocrómica que convierte luz solar en electricidad

Científicos descubren un nuevo estado de la materia: vidrio líquido

Estudiante crea unos ingeniosos paneles solares hechos de desechos de comida