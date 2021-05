Imagen fotorrealista imagina cómo se vería George Washington si estuviera vivo hoy

George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797, pero a diferencia de los políticos modernos, no existen fotos de él. Para documentar su vida, el presidente tuvo que posar pacientemente en lo que pintaban su retrato. Estas pinturas—creadas por varios artistas de renombre del siglo XVIII—son el único registro que tenemos de cómo se veía. En un intento por mostrar cuál sería su aspecto si viviera hoy en día, el artista digital George Aquilla Hardy creó una imagen fotorrealista de Washington.

Hardy dedicó tiempo a estudiar los rasgos faciales de Washington y también buscó personas modernas que se parecen a él en Internet. Según el artista, utilizó “muchas imágenes base de personas con los rasgos correctos”. Entre estas referencias están “Glenn Close, Michael Douglas, una obra de cera de Washington y Roger Williams”. A continuación, utilizó Photoshop para renderizar digitalmente la imagen final. “Realmente es una mezcla de esas personas, en referencia a las pinturas de él”, dice Hardy.

El Washington moderno de Hardy parece una persona real. Jamás pensarías que su cara es en realidad producto de una mezcla digital. Tras publicarla en Reddit, la imagen rápidamente se volvió viral, para sorpresa del humilde artista. “En primer lugar, gracias a todos por el increíble apoyo y la reacción a la imagen”, escribió. “Como individuo que de niño dijo ‘quiero ser artista', estoy realmente sorprendido por la respuesta”. Hardy añade: “Hay muchas cosas que habría hecho de forma diferente con la imagen de Washington si hubiera sabido que iba a suscitar este tipo de reacción; dicho esto, es la primera vez que [me he esforzado] en crear una imagen de este tipo y mostrarla públicamente. Quizá algún día vuelva a hacer la imagen de Washington teniendo en cuenta sus comentarios”. El talentoso artista ya está pensando en su próxima obra, y su trabajo incluso ha animado a otros a intentar crear sus propias versiones.

Inspirados por la creación de Hardy, los usuarios de Reddit eoford y when-the-fart utilizaron un software de intercambio de rostros para crear sus propias versiones de figuras históricas de Estados Unidos. Eoford creó un Abraham Lincoln moderno y when-the-fart creó a Benjamin Franklin como si estuviera vivo hoy. Ambos parecen extrañamente familiares, y algunos usuarios incluso comentaron que la imagen de Benjamin Franklin se parece a su director de la escuela. Un usuario llamado Akrob escribió: “Todo el mundo tuvo un director que se veía así en algún momento”.

Aunque todas las imágenes son impresionantes, when-the-fart subraya que su versión fue bastante fácil de hacer. “Para aquellos que se preguntan cómo lo hice, encontré una pintura de aspecto decente y aislé la cara, luego utilicé un software de intercambio de caras para ponerla en la cara de un político”, admite. “El software merece la mayor parte del crédito”.

Mira las versiones modernas de George Washington, Abraham Lincoln y Benjamin Franklin a continuación.

