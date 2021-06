Las ilustraciones de este libro para colorear muestran la proporción áurea en la naturaleza

En 2016, el artista Rafael Araujo asombró al mundo con un libro para colorear de la proporción áurea. Este libro de actividades para adultos resultó ser una forma maravillosa de combinar las matemáticas con el arte. Con 25 ilustraciones inspiradas en la naturaleza y creadas con la proporción áurea, fue un éxito de ventas que ya está agotado. Pero ahora, cinco años después, Araujo vuelve con una segunda entrega llamada Golden Geometry Coloring Book (“libro para colorear de geometría áurea”).

El libro es la culminación de un interés que Araujo ha tenido casi toda la vida por la geometría “oculta” inherente a nuestro mundo. “Recuerdo que me fascinaba la geometría intrínseca visible en todos los seres vivos, y en particular la presencia de espirales en casi todas partes”, recuerda Araujo. “Al cabo de un tiempo, una determinada proporción, que se encuentra en todo tipo de relaciones naturales (conchas, secuencias de vuelo, remolinos, etc.) adquirió cada vez más significado para mí” (esto se conoce como la proporción áurea).

Al igual que su predecesor, el Golden Geometry Coloring Book cuenta con 25 ilustraciones. Combina “lo viejo y lo nuevo”; hay páginas inspiradas en la naturaleza, pero también en el espacio exterior, incluyendo campos gravitacionales, agujeros negros, deformaciones del espacio-tiempo y mucho más, lo que lo hace perfecto tanto si disfrutas examinar la Tierra como si tienes la cabeza en las nubes. Está impreso en papel libre de ácido que te permite colorear con cualquier material que elijas.

El proceso creativo de Araujo es casi tan fascinante como los propios dibujos. Artista desde hace 40 años, dibuja todo a mano utilizando un tablero de dibujo, escuadras, compases, reglas y transportadores. “Para guiarme al dibujar, utilizo un sistema de referencia geométrica que llamo ‘la caja de cálculo'”, explica. “Un buen ejemplo de este ‘dispositivo' gráfico puede verse claramente en esta concha, que ha sido creada siguiendo estrictamente una secuencia de la proporción áurea”.

Para conseguir un ejemplar del nuevo Golden Geometry Coloring Book, apoya el proyecto en Kickstarter.

El Golden Geometry Coloring Book es un hermoso libro de colorear para adultos inspirado en la geometría de nuestro mundo y del espacio.

Puedes conseguir tu propio ejemplar Kickstarter. Mira el video del proyecto (en inglés) a continuación:

