Los océanos ocultan mundos enteros bajo su superficie. En las fantásticas imágenes de David Doubilet, el aclamado fotógrafo de National Geographic nos muestra la magia de la vida bajo el agua. Considerado por muchos como el “Audubon del mar”, Doubilet captura vívidas escenas divididas, mostrando simultáneamente lo que pasa por encima y por debajo del agua.

Los resultados son fascinantes; una medusa magenta, por ejemplo, protagoniza el primer plano, mientras que una serie de altos pinos decoran el fondo. Una foca bebé descansa sobre un trozo de hielo aparentemente poco profundo, sin saber que debajo hay un glaciar mucho más grande. Este formato único respalda la idea más amplia de la obra de Doubilet. “Quiero crear una ventana al mar”, explica, “que invite a la gente a ver cómo su mundo se conecta con otro mundo que sustenta vida y que no pueden ver”.

Las increíbles fotografías submarinas de Doubilet han sido recopiladas en un nuevo libro publicado por Phaidon. Titulado Two Worlds: Above and Below the Sea (“Dos mundos: por encima y por debajo del mar”), el libro recoge una serie de imágenes tomadas a lo largo de su carrera, publicadas justo cuando celebra su 50º aniversario como fotógrafo de Nat Geo. Las imágenes divididas muestran lugares como el gélido océano Atlántico y la tropical Gran Barrera de Coral. Cada una de ellas revela la belleza del mar y del mundo exterior, a la vez que nos recuerda que debemos hacer todo lo posible por proteger nuestro mundo del cambio climático.

Two Worlds: Above and Below the Sea estará disponible el 3 de noviembre de 2021 a través del sitio web de Phaidon. También puedes adquirirlo en preventa en Amazon.

El fotógrafo David Doubilet captura fascinantes escenas divididas del océano.

Su trabajo ha sido recopilado en un nuevo libro titulado Two Worlds: Above and Below the Sea de la editorial Phaidon.

My Modern Met obtuvo permiso de Phaidon para reproducir estas imágenes.

