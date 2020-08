Hombre comparte la colección inédita de fotos callejeras de su difunto abuelo

Dylan Scalet creció con las fotos de su abuelo, Jack Sharp, en toda la casa. Estas imágenes tuvieron una profunda influencia en él, guiándolo incluso hacia sus propios estudios en fotografía. Ahora, y en un tierno tributo al trabajo de su abuelo, Scalet aprovechó la pandemia para escanear más de 5,000 negativos para compartir el talento de Sharp como fotógrafo callejero con el mundo.

Scalet heredó una caja de negativos de Sharp en 2014 y siempre había tenido la intención de escanearlos, pero estaba esperando el momento correcto para invertir en un escáner de buena calidad. Después llegó la pandemia, dándole un pretexto perfecto para empezar con el proyecto. Scalet ahora comparte una foto al día en Instagram y ha creado un sitio web para honrar el talento de su abuelo.

Nacido en el Reino Unido en 1928, Sharp se trasladó a Suiza en 1955 para unirse a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (o CERN) como ingeniero. Fue allí donde desarrolló su pasión por la fotografía, ya que se integró al club de fotografía amateur del CERN. De 1950 a 1970, Sharp se dedicó a su pasatiempo y tomó miles de fotografías. Lo más destacado de la colección son sus fotografías callejeras, que conmovieron particularmente a Scalet.

De hecho, Scalet ve una conexión con grandes fotógrafos como Henri Cartier-Bresson y Vivian Maier, otra fotógrafa callejera que vivió en el anonimato. Los fotogramas en blanco y negro de Sharp ciertamente muestran un don para capturar momentos especiales, ya sean niños jugando o adultos divirtiéndose en las calles. Sus retratos son también muy hermosos gracias a su iluminación y composición.

Curiosamente, aunque su amor por la fotografía es obvio, Sharp dejó de tomar fotos en 1970 y nunca retomó su hobby antes de su muerte en 1992. Aunque Scalet no está exactamente seguro de por qué lo dejó, está orgulloso de compartir el increíble portafolio de su abuelo. Es un conmovedor tributo a un hombre que Scalet nunca conoció en persona, pero al que debe mucho. Y está seguro de que Sharp estaría encantado con el proyecto.

“Nunca tuve el placer de conocerlo ya que falleció el año antes de que yo naciera”, comparte Scalet con My Modern Met. “Sin embargo, tengo el honor de llevar su nombre como mi segundo nombre. Considerando la respuesta que hemos tenido hasta ahora, estoy seguro de que se habría sentido realmente abrumado. Me complace haber podido adquirir la educación y las habilidades necesarias para trabajar en este proyecto aunque sea años después de haberme graduado. En todo caso, tengo que agradecerle a él ya que este proyecto me mantiene activo haciendo un hobby que realmente disfruto”.

Entre 1950 y 1970, el fotógrafo amateur Jack Sharp tomó miles de fotografías espontáneas.

Su nieto, quien heredó sus negativos, acaba de escanear su colección y está compartiendo sus hermosas fotos callejeras con el mundo.

My Modern Met obtuvo permiso de Dylan Scalet para reproducir estas imágenes.