100 De los mejores fotógrafos del mundo ofrecen sus imágenes para ayudar al medio ambiente [Entrevista]

Cien de los mejores fotógrafos de la actualidad se han unido en favor de una causa: salvar al planeta. A través del arte, buscan recaudar fondos para apoyar a organizaciones de conservación de base. Vital Impacts es una organización sin fines de lucro dirigida por la galardonada fotógrafa Ami Vitale y la reportera gráfica Eileen Mignoni. Juntas han reunido a algunos de los nombres más importantes de la fotografía y les han pedido a estos creadores que pongan su trabajo a la venta, destinando el 60% de las ganancias netas destinadas a campañas de conservación.

Ambas mujeres han dedicado sus carreras a contar historias que ponen bajo los reflectores los triunfos y desafíos de nuestros ecosistemas. Al trabajar juntas, han usado sus roles como líderes en la industria para impulsar un cambio. En este proyecto participan algunos de los fotógrafos favoritos de My Modern Met, como Cristina Mittermeier, Will Burrard-Lucas, Xavi Bou, Stephen Wilkes y Mitch Dobrowner. La Dra. Jane Goodall, la experta en chimpancés más famosa del mundo, también ha contribuido con varias fotografías que inmortalizan su importante labor.

La venta de impresiones actual se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. Hay ediciones abiertas y limitadas disponibles en varios tamaños. Las impresiones varían en precio, así hay algo para cada presupuesto. Estas imágenes son el regalo navideño perfecto: apoyan la lucha en favor de nuestro planeta y son una excelente manera de acercar el arte a tu hogar.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Ami Vitale sobre el significado del proyecto y conocer más sobre las organizaciones que se están beneficiando de la venta. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met y disfruta de nuestras imágenes favoritas de Vital Impacts.

¿Qué inspiró este proyecto?

Durante los últimos 25 años, he estado informando sobre historias sobre los impactos de la humanidad en el planeta para publicaciones como National Geographic, entre muchas otras. La actividad humana ha puesto a un millón de especies de plantas y animales en peligro inmediato de extinción, provocando lo que los científicos han identificado como el sexto mayor evento de extinción en este planeta. Este evento de extinción es diferente: no solo es impulsado por humanos, sino que está sucediendo a un ritmo increíblemente rápido y acelerado. La eliminación de una especie clave tiene un efecto enorme en el ecosistema y nos afecta a todos. Estos gigantes son parte de un mundo complejo creado durante millones de años, y su supervivencia está entrelazada con la nuestra. Sin la vida silvestre, sufrimos algo más que la pérdida de la salud del ecosistema. Sufrimos una pérdida de imaginación, una pérdida de asombro, una pérdida de hermosas posibilidades.

Lo que suceda a continuación está en todas nuestras manos. La naturaleza resistirá si le damos una oportunidad, si le damos nuestro tiempo. Todos tenemos la capacidad de comprometernos y utilizar nuestras voces para lograr un cambio. Cada uno de nosotros será una voz mucho más poderosa cuando hablemos con las personas en nuestras vidas. Creo que primero debemos enamorarnos del mundo que nos rodea. El amor nos da el valor de marcar la diferencia. Pero sé que no se trata solo de amar este planeta. De hecho, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es creer en las maravillas de este mundo. El maravillarnos nos permite ir más allá de las formas rutinarias de pensar y reimaginar nuestro futuro juntos. El maravillarnos nos muestra cuán profundamente conectados estamos los unos con los otros y que nuestras elecciones son profundas en su impacto. Todos queremos estar en el lado correcto de la historia y eso solo puede suceder cuando nos damos cuenta de que la historia es nuestra historia y nuestra historia es la historia de todos los seres vivos de este planeta. No debemos caer en la trampa de pensar que este tema es demasiado grande para tratarlo o que alguien más se ocupará de él. Es tu decision. Depende de mí. Depende de nosotros.

La fotografía tiene la capacidad única de trascender todos los idiomas y ayudarnos a comprender nuestras profundas conexiones entre nosotros y con toda la vida en este planeta. Es la herramienta definitiva para crear empatía, conciencia y comprensión entre culturas; una herramienta para dar sentido a nuestros puntos en común en el mundo que compartimos.

El origen de esta iniciativa es utilizar fotografías e imágenes narrativas poderosas para apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger los hábitats en peligro y amplificar estas historias críticas. Este es un momento para reinventar nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros. Todos debemos hacer todo lo posible para cuidar las plantas y las criaturas que habitan la tierra. Son compañeros de viaje en este universo. Nuestra felicidad futura depende de ellos.

¿Cómo han respondido los fotógrafos a tu invitación para participar?

¡Ha sido increíble! Están trabajando arduamente para ayudar a promover esta venta. Las fotografías de todos los artistas que participan esta iniciativa son diversas, pero lo único que tienen en común es un compromiso compartido con el medio ambiente. La Dra. Jane Goodall (DBE), la experta más importante del mundo en chimpancés, también ha contribuido con grabados, incluyendo un autorretrato, así como con otras dos imágenes que muestran las extraordinarias vidas de los chimpancés que ha estado trabajando para proteger durante más de 60 años.

Nuestros otros colaboradores provienen de las portadas de National Geographic y de las galerías de bellas artes más prestigiosas del mundo. Algunos de los fotógrafos excepcionales son James Balog, Daniel Beltra, Nick Brandt, Chris Burkard, Jimmy Chin, Tamara Dean, David Doubilet, Beverly Joubert, Keith Ladzinski, Cristina Mittermeier, Jim Naughten, Paul Nicklen, Maggie Steber, Joel Sartore, Tim Flach, Carolyn Guzy, Matthieu Paley, Xavi Bou, Beth Moon, Ami Vitale, Stephen Wilkes, Reuben Wu, que se encuentran entre los cien fotógrafos que hemos seleccionado para esto.

¿Qué te gustaría que el público supiera en términos de lo que se hará con su dinero cuando se realice una compra?

Apoyamos a las organizaciones que trabajan para proteger los hábitats en peligro de extinción y a los narradores que amplifican estas historias críticas. Las organizaciones son Big Life Foundation, el programa Roots and Shoots del Jane Goodall Institute, Great Plains Conservation's Project Ranger y SeaLegacy.

Big Life Foundation protege más de 600,000 hectáreas en el ecosistema Amboseli-Tsavo-Kilimanjaro en la frontera entre Kenia y Tanzania y emplea a más de 300 guardabosques masáis.

El programa Roots and Shoots del Jane Goodall Institute está liderando un movimiento global en conservación al equipar a toda una generación de jóvenes. Busca que se conviertan en ciudadanos activos y empoderados con mentalidad conservacionista en su vida diaria. Ahora que tiene una presencia fuerte y en crecimiento en casi 100 países, Roots & Shoots es una fuerza sin precedentes en la conservación y el aprendizaje basado en servicios, que brinda a los jóvenes el conocimiento y la confianza para actuar de acuerdo con sus creencias y hacer un cambio al ser parte de algo más grande que ellos mismos.

Frente a la pérdida de ingresos por turismo provocada por COVID-19, el Proyecto Ranger de Great Plains Conservation llena un vacío crítico en el apoyo al monitoreo de la vida silvestre, la prospección y las operaciones contra la caza furtiva de las ONG existentes en África. Es un fondo de emergencia que apoya a quienes están en la primera línea de la conservación; busca complementar los déficits presupuestarios de los socios locales en tierra mediante el financiamiento de los salarios y la prestación de apoyo operativo para los monitores de vida silvestre, los guardabosques y el personal contra la caza furtiva.

SeaLegacy apoya campañas de promoción innovadoras, que incluyen el apoyo de proyectos oceánicos vitales, innovadores y organizaciones de impacto que ponen la equidad y el medio ambiente en primer lugar.

