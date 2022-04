Mira al hijo de John Lennon cantar ‘Imagine’ por primera vez en apoyo a Ucrania

Julian Lennon, el hijo del difunto John Lennon, juró alguna vez que nunca interpretaría “Imagine”, la famosa canción de su padre. No obstante, la guerra en Ucrania le hizo cambiar de opinión. También conocido por su carrera en la música, el joven Lennon interpretó una versión apasionada de este himno contra la guerra en el marco de la campaña en las redes sociales de Global Citizen, Stand Up For Ukraine. Esta organización busca recaudar dinero para Ucrania durante la invasión rusa.

“Como ser humano y como artista, me sentí obligado a responder de la manera más significativa que pude”, tuiteó Lennon. “Así que hoy, por primera vez, interpreté públicamente la canción de mi papá, IMAGINE”.

El video de la actuación muestra al cantante y al guitarrista Nuno Bettencourt sentados en una habitación oscura iluminada solo por velas. La cámara enfoca a los dos mientras actúan, dando a las palabras y el significado de la canción el momento de brillar.

“¿Por qué ahora, después de todos estos años?” Lennon explica en otro tuit. “Siempre había dicho que la única vez que consideraría cantar ‘IMAGINE' sería si fuera el ‘fin del mundo…'”. Para él, las letras de su padre “reflejan nuestro deseo colectivo de paz en todo el mundo”, y nos piden que visualicemos un espacio en el que el amor y la unión “se conviertan en nuestra realidad, aunque sea por un momento”.

Lennon finalizó sus tuits instando a los líderes mundiales a tomar medidas para ayudar a los desplazados por la violencia que se ha desatado en sus ciudades. “Hago un llamado a los líderes mundiales y a todos los que creen en el sentimiento de IMAGINE para que defiendan a los refugiados en todas partes”.

Ve a Julian Lennon interpretar “Imagine” para para la campaña en las redes sociales de Global Citizen, Stand Up For Ukraine.

Lennon es hijo del difunto John Lennon, quien escribió e interpretó la canción originalmente. Su hizo juró nunca cantarla, pero la guerra en Ucrania le hizo cambiar de opinión.

h/t: [Today]

Artículos relacionados:

Impresión antibélica de Banksy recauda más de 100,000 dólares para el mayor hospital infantil de Ucrania

Las voces aisladas de la canción ‘Something’ de los Beatles revelan emoción a flor de piel

La boleta escolar de 1956 de John Lennon revela lo que sus maestros pensaban de él

Zelenski da las gracias a Mila Kunis y Ashton Kutcher por recaudar 35 millones de dólares para Ucrania