Las voces aisladas de la canción ‘Something’ de los Beatles revelan emoción a flor de piel

Hay quienes prefieren a John Lennon o a Paul McCartney, pero siendo honestos, los Beatles no hubieran sido lo mismo sin sus cuatro miembros. Cada uno contribuyó su propio talento y sonido a esta banda, y juntos crearon decenas de éxitos durante la década de 1960. Si bien cada miembro se sentía más cómodo con ciertos instrumentos, a todos les gustaba cantar. Sí, a todos: Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr fueron la voz principal en varias canciones.

Para su canción titulada “Something”, Harrison y McCartney grabaron armonías particularmente hermosas. Una grabación publicada recientemente revela cómo suenan sus voces aisladas, sin la pista instrumental. Puedes escuchar a Harrison cantar la famosa letra de la canción “Something in the way she moves” (“Algo en la forma como se mueve”) con gran claridad. Luego, McCartney acompaña a Harrison en varias partes de la melodía cantando con él en armonía. Ambos Beatles suenan particularmente poderosos en esta canción; realmente puedes escuchar la emoción en sus voces.

Frank Sinatra alguna vez describió “Something” como “la mejor canción de amor de los últimos 50 años”. Muchos creen que Harrison escribió la canción para su esposa en ese momento, Pattie Boyd. Sin embargo, otros piensan que es una canción de amor sobre el dios hindú Krishna. En una entrevista con Rolling Stone en 1976, Harrison reveló su enfoque para escribir canciones amor: “Todo amor es parte de un amor universal. Cuando amas a una mujer, lo que ves es el Dios en ella”.

Escucha las voces aisladas a continuación.

Escucha las voces aisladas de George Harrison y Paul McCartney en la exitosa canción de los Beatles, “Something”.

Así suenan todas las partes individuales de la pista.

Y esta es la canción terminada:

h/t: [boingboing]

