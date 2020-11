La histórica victoria de la vicepresidenta electa Kamala Harris despierta muchas emociones

Cuando los principales medios de comunicación anunciaron que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales de 2020, muchas personas celebraron un aspecto histórico de su victoria. La mancuerna de Biden es Kamala Harris, una abogada y senadora con un currículum espectacular. Sin embargo, lo que también hace especial Kamala Harris a los ojos de millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo es su histórica llegada a la Casa Blanca, que ha roto el techo de cristal en la escena política.

En el momento que Biden asuma el cargo en enero, Kamala Harris se convertirá en la primera mujer, la primera persona negra y primera estadounidense de origen asiático en ostentar el título de vicepresidenta. Además, será la funcionaria electa de más alto rango en la historia de Estados Unidos. Cuando Harris subió al escenario en Wilmington, Delaware, con Biden para dar su discurso de aceptación, reconoció la importancia del momento. “Puede que sea la primera mujer en este puesto, pero no seré la última, porque todas las niñas que observan esta noche verán que este es un país de posibilidades”, dijo la vicepresidenta electa durante su discurso.

Harris, quien es hija de inmigrantes, es de origen tamil indio y afrojamaiquino. Su representación como una estadounidense multirracial muestra la diversidad que existe y prospera en Estados Unidos. No obstante, esta no es la primera vez que Harris rompe barreras. La ahora vicepresidenta electa ha sido la “primera” en muchos roles, incluyendo ser la primera mujer fiscal general de California y la primera senadora indoamericana de Estados Unidos.

En Instagram, muchos artistas han creado tributos a Harris y en Twitter, la gente está expresando cuánto significa su victoria para ellos. Al ayudar a cambiar la forma en que vemos a los políticos y aquellos que creemos que son adecuados para el puesto, Harris ha impulsado a las personas a ver que ellos también pueden encajar y luchar por lo que creen. Independientemente de las creencias políticas de cada persona, es innegable que el lugar de Harris es un gran paso hacia la inclusión en lo que solía considerarse un logro que solo estaba al alcance de hombres blancos.

En Twitter, las personas celebran el triunfo de la vicepresidenta electa Kamala Harris.

My daughter will never remember a time when there wasn't women holding one of the highest offices in the land 😭💙 not to mention the diverse genders, religions, ethnicities, etc. that are showing up more and more in congress. We're not done yet, but today we celebrate. — Jordan (@mrsJP17) November 7, 2020

“Mi hija nunca recordará un momento en el que no hubiera mujeres ocupando uno de los cargos más altos del país, sin mencionar los diversos géneros, religiones, etnias, etc. que aparecen cada vez más en el Congreso. Aún no hemos terminado, pero hoy celebramos”.

And now I get to show my daughter someone who looks like her as the Vice President of these beautiful United States! She will know what’s possible if she puts her mind to it. So proud to have @KamalaHarris as our next VP!! #KamalaHarrisVP pic.twitter.com/rllJjeRSW1 — Michelle Vierra (@the_mvierra) November 7, 2020

“¡Y ahora puedo mostrarle a mi hija a alguien que se parece a ella como la vicepresidenta de estos hermosos Estados Unidos! Ella sabrá lo que es posible si se lo propone. ¡¡Muy orgulloso de tener a @KamalaHarris como nuestra próxima VP!!”

Politics aside, it was wonderful to watch my 10 yr old daughter learn that the next VP of the USA will be a woman. Her face lit up. — Daniel Bunn (@DanielBunnJr) November 8, 2020

“Dejando a un lado la política, fue maravilloso ver a mi hija de 10 años descubrir que la próxima vicepresidenta de los Estados Unidos será una mujer. Su rostro se iluminó”.

👏🏾👏🏾👏🏾 showing my daughter that our elected VP is a BLACK WOMEN is more than I could ever imagine! #proudday https://t.co/V34QyHNwLv — G$ (@cococurevibes) November 7, 2020

“¡Mostrarle a mi hija que nuestra vicepresidenta electa es una MUJER NEGRA es más de lo que podría imaginar!”

The fact that I didn’t even know a woman could run for President/VP until I was in 7th grade and now I’m watching a beautiful Woman Of Color give her inauguration speech I am emotional — _ (@mrsmeeseeks99) November 8, 2020

“El hecho de que ni siquiera supe que una mujer podía postularse para Presidente/VP hasta el 7º grado y ahora estoy viendo a una hermosa mujer de color dar su discurso de inauguración me emociona”.

Harris es la primera mujer, primera persona negra y primera estadounidense de origen asiático en asumir la vicepresidencia de Estados Unidos.

Must be feeling pretty breezy in the White House after three glass ceilings smashed at once. 👏👏👏🎉🎉🎉 #KamalaHarris pic.twitter.com/2lEWE8cutr — Camilla Duggan (@camillajduggan) November 9, 2020

“Debe hacer frío en la Casa Blanca después de que tres techos de cristal se rompieran al mismo tiempo”.

Women of colour have been disrespected, ignored, abused for generations. As a mother & woman of Caribbean & Indian heritage its hard to articulate the joy I feel witnessing history being made in the achievements of #KamalaHarris and this strange new emotion in 2020: hope. pic.twitter.com/hvp5imbAua — Susan Cole-Haley (@susancolehaley) November 8, 2020

“A las mujeres de color se les ha faltado el respeto, y han ignoradas y maltratadas durante generaciones. Como madre y mujer de herencia caribeña e india, es difícil expresar la alegría que siento al presenciar la historia que se hace con los logros de #KamalaHarris y esta extraña nueva emoción en 2020: esperanza”.

“Rosa se sentó para que Ruby pudiera caminar y para que Kamala pudiera correr”.

My father told me when I was a little girl that women can't be leaders. I hope he's squirming right now. #KamalaHarris pic.twitter.com/vrPAUtSgo8 — Lizzie Rose (@Lizeriz) November 8, 2020

“Cuando era niña, mi padre me dijo que las mujeres no pueden ser líderes. Espero que se esté retorciendo ahora mismo”.

Estos poderosos tributos artísticos muestran el impacto de la victoria de Harris.

View this post on Instagram A post shared by Bria Goeller (@briagoeller) on Nov 7, 2020 at 10:11am PST

View this post on Instagram A post shared by Nikkolas Smith (@nikkolas_smith) on Nov 8, 2020 at 1:33pm PST

View this post on Instagram A post shared by Ellie Paisley (@ellie.paisley) on Nov 7, 2020 at 9:01pm PST

View this post on Instagram A post shared by Prasad Bhat (Graphicurry) (@prasadbhatart) on Nov 9, 2020 at 2:58am PST

View this post on Instagram A post shared by IV. (@ivormerlyknownas) on Nov 7, 2020 at 8:39am PST

View this post on Instagram A post shared by Nadja König – Illustration (@stiftscherepapier) on Nov 9, 2020 at 2:48am PST

View this post on Instagram A post shared by 一般社団法人 Voice Up Japan (@voiceupjapan) on Nov 8, 2020 at 3:55pm PST

View this post on Instagram A post shared by Destiny (@destinydarcel) on Nov 8, 2020 at 7:53am PST

View this post on Instagram A post shared by Cat Willett | Illustrator ✐♡✎ (@catxwillett) on Nov 8, 2020 at 5:55pm PST

View this post on Instagram A post shared by Claire Prouvost (@claire.prouvost) on Nov 7, 2020 at 2:09pm PST

View this post on Instagram A post shared by Melissa Ivone (@melissaivone) on Nov 8, 2020 at 6:50pm PST

View this post on Instagram A post shared by ♡ ᴋᴀᴛɪᴇ ʀᴏʙᴇʀᴛ ♡ (@ladiekatieart) on Nov 8, 2020 at 12:26pm PST

Artículos relacionados :

Dos mujeres ganan el Premio Nobel de Química por primera vez en la historia

Retratos de tela honran las historias de personas negras que han sido olvidadas por la historia

NASA hace historia con el primer paseo espacial realizado solo por mujeres