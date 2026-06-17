Desde su inauguración en 1991, the Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) ha llevado el trabajo de creadores innovadores a la ciudad más grande del norte de México. Tres y media décadas después, este museo se ha consolidado como la principal institución artística en este centro industrial. Con el objetivo de atraer a nuevos públicos y fomentar el diálogo entre distintas disciplinas artísticas, MARCO ha dado inicio a sus Noches de Verano MARCO 2026, una iniciativa que combina la música y las artes visuales en eventos nocturnos semanales.

La primera edición de Noches de Verano MARCO tuvo lugar en 2023, pero las veladas han renovado para 2026. Este año, el evento ocurre en el marco de la Copa Mundial de la FIFA, de la cual Monterrey es una de las ciudades sede. Esto inspiró al museo a invitar al artista japonés DJ GINTA, quien encabezará un espectáculo previo al partido de Japón contra Túnez en el Estadio Monterrey. Para mostrar lo mejor de la escena musical local a los visitantes de todo el mundo, el MARCO ha encargado la curaduría del programa musical al productor musical Toy Selectah y al cantante Gil Cerezo, dos músicos regiomontanos de clase mundial.

Entre los artistas que se presentarán en Noches de Verano están BoomBox Cartel, Debit, Cherry Boys Club y el legendario Sonido La Changa de la Ciudad de México. Como firmes creyentes de que la música enriquece las artes visuales, MARCO también ofrece visitas guiadas a sus exposiciones actuales, que presentan el trabajo de Gabriel de la Mora, Wendy Cabrera Rubio y Charles y Ray Eames.

De entre todas sus exhibiciones, la expansiva Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA es quizás la que más se beneficia del enfoque multidisciplinario de las Noches de Verano. La muestra, con obras de una de las colecciones corporativas más importantes de América Latina, rechaza una narrativa lineal y opta por un enfoque ecléctico, dando la misma consideración a diversos medios y obras de arte de la multifacética escena artística latinoamericana.

Organizada en torno a cinco temas—Territorios, Estructuras coloniales, Debatiendo la abstracción: geometría y forma en América Latina, Alquimia e Identidades—, la exposición presenta obras de arte creadas durante los siglos XX y XXI. El trabajo curatorial invita al público a explorar la identidad regional más allá de las líneas de un mapa, lo que da pie a un diálogo sobre lo que nos une y lo que nos hace diferentes. “Estas articulaciones permiten visibilizar un entramado de relaciones, tensiones y debates que lxs artistas han transformado en conocimiento sensible y crítico sobre su entorno”, afirma el museo.

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El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) dio inicio a las Noches de Verano MARCO 2026.

Este evento une la música con las artes visuales en eventos nocturnos semanales.

Este año, el evento ocurre en el marco de la Copa Mundial de la FIFA, de la cual Monterrey es una de las ciudades sede.

Como firmes creyentes de la que la música enriquece las artes visuales, el museo ofrece recorridos guiados de sus exposiciones durante las Noches de Verano.

De entre todas sus exhibiciones, la expansiva Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA es quizás la que más se beneficia del enfoque multidisciplinario de las Noches de Verano.

Con obras de una de las colecciones corporativas más importantes de América Latina, ofrece un vistazo a la producción cultural de la región en el siglo XX y XXI.

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO): Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de MARCO para publicar estas imágenes.