Geólogos descubren una increíble ágata con el Monstruo Comegalletas dentro

Las gemas y geodas no dejan de sorprendernos. Desde amatistas en forma de corazón hasta minerales que parecen pollo frito, nunca sabes lo que vas a encontrar cuando te topas con una de estas rocas—sobre todo cuando las partes a la mitad. Uno de los últimos descubrimientos inesperados es un par de Monstruos Comegalletas dentro de una ágata en Brasil. El coleccionista de gemas Mike Bowers, con la ayuda de Lucas Fassari, desenterró una roca en la que se escondía el famoso personaje de Plaza Sésamo. El parecido con esta famosa marioneta es asombroso, desde la cara azul y la sonrisa bobalicona hasta los grandes ojos saltones.

El inusual mineral con forma de Monstruo Comegalletas estaba oculto en una pequeña roca volcánica con forma de huevo. No tenía ningún rasgo de que, una vez abierto, habría dos impecables recreaciones de este personaje de Plaza Sésamo revestidas de cuarzo zafiro. Para anunciar este fabuloso hallazgo, Bowers hizo un video en Instagram ambientado con la canción “C is for Cookie” cantada por el mismísimo rey de las galletas.

Por ahora, Bowers se quedará con los Monstruos Comegalletas. Pero cuando decida vender esta peculiar pareja, digamos que podrá comprar muchísimas galletas. Debido a la rareza de la piedra y al parecido con el personaje, la gente ha estado dispuesta a pagar más de 10,000 dólares por la oportunidad de poseer este conjunto.

El coleccionista de gemas Mike Bowers encontró un par de Monstruos Comegalletas dentro de una ágata en Brasil.

