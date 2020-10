Investigadores abren un sarcófago egipcio de 2,600 años de antigüedad por primera vez

El mes pasado, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció el increíble descubrimiento de varios sarcófagos de 2,600 años de antigüedad en Saqqara. De acuerdo con los arqueólogos, estos ataúdes de madera, desenterrados en un pozo cerca de la pirámide escalonada de Zoser, estaban muy bien conservados y aún mantenían parte de su pintura. Ahora, los arqueólogos han dado el siguiente paso y han abierto uno de los sarcófagos.

Rodeados de prensa y dignatarios, los investigadores revelaron una momia perfectamente conservada dentro de uno de los 59 ataúdes que fueron descubiertos. La momia se puede ver todavía envuelta en su tela de entierro, que ha conservado su pintura. Según un análisis preliminar, los investigadores creen que los cuerpos en estos sarcófagos son de sacerdotes, funcionarios gubernamentales y miembros destacados de la sociedad.

Además de los ataúdes, se descubrieron 28 estatuas de Ptah-Soker, así como una estatua de Nefertum. Esa estatua en realidad estaba inscrita con el nombre del propietario, el sacerdote Badi-Amun. Ptah-Soker es un dios compuesto que se encuentra en escenarios funerarios. El dios está compuesto por Ptah, un dios creador que era la deidad local de la antigua capital de Memphis, y Soker, un dios halcón de la necrópolis de Memphis. Nefertum es el joven compañero de Ptah, por lo que a menudo se le encuentra junto a él.

La mejor parte que es que estos sarcófagos y estatuas son solo el principio. “Hoy no es el final del descubrimiento; lo considero el comienzo del gran descubrimiento”, dijo el ministro de turismo y antigüedades, Khaled al-Anani. En cuanto a los ataúdes, serán llevados al Gran Museo Egipcio que se abrirá pronto en Giza. Programado para abrir en 2021, el museo albergará miles de artefactos, incluidos algunos de los numerosos hallazgos que los arqueólogos han desenterrado en los últimos años.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV

— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020