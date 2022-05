La fascinante historia del té yaupon y la tradición perdida en Estados Unidos

En 2020, Estados Unidos importó 473 millones de dólares en té, principalmente de Asia. Pero, ¿sabías que Estados Unidos tiene su propio té indígena? Si no tenías idea, no estás solo. De hecho, muchas personas en el sureste de Estados Unidos cultivan esta planta en su patio trasero sin siquiera saber que, de hecho, están cultivando té. El té yaupon es un té de hierbas elaborado con las hojas del acebo de yaupon. Un primo cercano de la yerba mate, los nativos americanos elaboraban tradicionalmente este té con fines medicinales. Lleno de antioxidantes y una de las pocas plantas cafeinadas nativas de Estados Unidos, es inevitable preguntarse por qué el té yaupon no es tan famoso como el chai o el matcha. Para entender esto necesitamos viajar en el tiempo.

El té tiene raíces profundas en Estados Unidos, y esas raíces comienzan mucho antes del motín del té de Boston en el siglo XVIII. El té yaupon era conocido como cassina por la tribu Timucua y más tarde los exploradores españoles lo llamaron “bebida negra” debido a su color. Este té fue utilizado por muchas tribus nativas con fines medicinales, así como durante ceremonias elaboradas. La gente lo bebía a diario, pero también lo usaba durante los rituales de purificación. Antes de tomar decisiones importantes, se ingería una mezcla especial del té para asegurar que la mente estuviese despejada.

Cuando los ingleses llegaron al continente americano, el té yaupon estaba profundamente arraigado en la cultura local. De hecho, los arqueólogos han encontrado residuos del amado té en una taza que data del año 1050 d.C. Además, este té no solo era buscado por los pueblos indígenas, sino que era un producto de moda. De hecho, los primeros colonos exportaron el té a Europa, pero esto cambió rápidamente.

A diferencia de su primo, la yerba mate, que todavía se usa ampliamente en América del Sur, el té yaupon no fue popular entre los recién llegados a la región. El yaupon se exportó a Inglaterra y Francia, pero tuvo un gran obstáculo: su nombre. Cuando el botánico escocés William Aiton seleccionó un nombre científico para el yaupon, eligió uno que continúa teniendo un impacto en su uso: Ilex vomitoria. Mientras que Ilex es el género de la planta de acebo, vomitoria hace referencia exactamente lo que piensas: vómito.

En realidad, no hay evidencia de que ingerir yaupon haga vomitar. La investigación científica sobre la planta lo confirma. Los brebajes utilizados en los rituales ceremoniales de purificación a menudo provocaban vómitos, pero eso se debía a que otras hierbas se mezclaban con yaupon para provocar esa reacción a propósito. Aún así, con ese nombre, el daño ya estaba hecho.

Hay razones para creer que el nombre no fue un simple error por parte de Aiton. Él era en realidad el jardinero real; y como tal, estaba conectado con la élite de Gran Bretaña. Estos eran los hombres más ricos del Imperio y, en el centro del Imperio estaba la Compañía de las Indias Orientales. Aquellos conectados con la Compañía de las Indias Orientales probablemente estaban preocupados por la exportación de América del Norte que amenazaba su monopolio en el mercado del té. Y, para colmo de males, el yaupon solo crecía de forma nativa en partes de Estados Unidos bajo control español y francés. Por ello, los británicos no tenían nada que ganar si tenía éxito en Europa.

¿Podría haber sido un error inocente por parte de Aiton? Es posible, pero había registro de relatos de colonos y viajeros británicos que bebieron cassina sin efectos nocivos. Por otro lado, el botánico Carl Linnaeus, quien fundó la taxonomía que todavía usamos hoy, usó el nombre científico Ilex cassina para referirse al té yaupon. Aún así, en varias ediciones del libro de Aiton, la etiqueta de “vómito” persiste y, finalmente, el Imperio británico hizo todo lo posible para acabar con la competencia por el té, el azúcar, el tabaco y el opio.

Entonces, es por eso que probablemente no hayas probado este té nativo de América del Norte. Afortunadamente, hoy en día hay productores que buscan cambiar el destino del té yaupon y revivir esta importante tradición. A la vanguardia del movimiento está Yazoo Yaupon, que comenzó cuando un nativo de Mississippi, Oliver Luckett, regresó a casa y descubrió que el acebo decorativo en el patio trasero de su padre era en realidad té. Luego, Luckett unió fuerzas con Yaupon Brothers American Tea Co. para honrar la herencia del delta del Mississippi y hacer que más personas tomen conciencia de lo que ya saben: el yaupon es simplemente un mejor té.

