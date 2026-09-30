Las instalaciones escultóricas más interesantes suelen encontrarse principalmente en museos y galerías de todo el mundo. Sin embargo, una obra particular titulada Morfogénesis parece ser la excepción. Esta instalación se encuentra en Don Artemio, un restaurante de cocina contemporánea en Saltillo, México, que ha hecho del arte una parte integral de la experiencia gastronómica. En esta misión, Morfogénesis tiene un rol central. Descrito como una obra de “cartografía material”, este hipnótico mural lleva al interior los colores y las formas del paisaje circundante.

Creado por los artistas hermanos Avelina y Alejandro Fuentes Quezada, Morfogénesis traduce la topografía del valle de Saltillo, donde se ubica el restaurante, y la vecina Sierra Madre Oriental a 2,000 piezas talladas de forma individual. Para darle vida, los Quezada utilizaron información satelital, segmentación digital y proyección láser para pasar la información al material elegido antes de cortar y ensamblar los elementos.

Hecha de un tipo de arcilla conocido como barro de Saltillo, la instalación funge como el punto focal del salón principal. “El barro cocido, conocido también como barro de Saltillo, es un material con un arraigo profundo en la historia de nuestra región”, Alejandro le dice a My Modern Met. “Pero para nosotros importa más su significado simbólico: es territorio, es tierra transformada por el fuego, es arquitectura, cocina, artesanía y paisaje a la vez. Es, además, una materia que guarda la huella del lugar y de quienes lo habitan. Ese vínculo permite leer el paisaje no como una imagen distante, sino como cuerpo, como estrato y como memoria”.

Más allá de ofrecer una representación precisa y detallada del paisaje montañoso de Saltillo, la obra también contribuye a la misión principal de Don Artemio. A la par que el restaurante se dedica a promover y preservar la gastronomía y la cultura del noreste de México, Morfogénesis ofrece una mirada abstracta pero magnética de la región que lo acoge a través de sus colores, texturas y matices. No se trata solo de una pieza decorativa; es un elemento clave de la experiencia culinaria.

Los artistas colaboraron de forma conjunta con Luis González Díaz de León, el arquitecto responsable del diseño del restaurante, para que su creación se integrara a la perfección con el resto del recinto. “La colaboración es algo muy importante y constante en el estudio, sobre todo con artistas y artesanos”, dice González Díaz de León. “En este caso con Avelina y Alejandro Fuentes logramos llegar a un balance o diálogo entre escultura, telares y arquitectura, creando una atmósfera auténtica y coherente a nuestro contexto”.

Desde la lluvia de ideas hasta el montaje final, Morfogénesis requirió dos años de trabajo, incluyendo un año completo de experimentación con barro. A pesar de ello, Alejandro dice que el proceso creativo le resultó muy estimulante. “Para Avelina y para mí, el aspecto colaborativo es fundamental cuando nos involucramos en un proyecto, y en Juan Ramón y Luis encontramos tierra fértil para trabajar”, añade. “Don Artemio es un lugar donde convergen el arte culinario y la arquitectura, desde un profundo respeto por las tradiciones de nuestra región. Nosotros simplemente canalizamos esa esencia, y lo demás fluyó de manera natural”.

Además de celebrar la belleza del valle de Saltillo, Fuentes Quezada espera que Morfogénesis nos haga tomar conciencia de cómo un cambio de escala nos permite ver las cosas desde una nueva perspectiva. “Al final, creo que lo que buscamos es provocar un momento de contemplación. La belleza de la Sierra se revela de una nueva manera”.

Eugene Kim, Editor en jefe de My Modern Met, visitó Don Artemio este verano y experimentó los detalles de Morfogénesis de primera mano.

“Lo que más me impresionó de Morfogénesis es su profundo arraigo a Saltillo. Es visualmente impresionante, pero cuanto más aprendes sobre ella, más te das cuenta de cuánto tiempo se invirtió en cada aspecto de la obra. Las formas reflejan literalmente el valle de Saltillo y las montañas circundantes, mientras que el uso del barro vincula la instalación con la tierra, la artesanía local y la identidad cultural de la región. Me encanta que no sea simplemente una obra de arte colocada dentro de un restaurante; se siente inseparable del lugar donde se encuentra Don Artemio y de lo que representa. Hay algo increíblemente reflexivo en usar el paisaje mismo como inspiración y transformarlo en esta hermosa y envolvente expresión del lugar.

“Tuve el honor de ser invitado a Don Artemio para conocer la instalación de primera mano y me sentí especialmente afortunado de poder pasar tiempo con el chef Juan Ramón Cárdenas, el arquitecto Luis González, el artista Alejandro Fuentes Quezada y la familia Cárdenas. Nos sentamos juntos a la mesa y compartimos una comida increíble, y lo que más me quedó grabado no fue solo la dedicación que hay detrás de la instalación, sino la calidez y la generosidad de todas las personas que conocí. Se puede palpar lo mucho que les importa Saltillo y lo orgullosos que están de Coahuila. Tienen un deseo genuino de representar lo mejor de la región y de ensalzar su cultura, su paisaje, su artesanía y su gente. Ese sentido de orgullo y propósito hizo que vivir la experiencia de Morfogénesis en persona fuera aún más significativa.”

Para conocer más sobre este restaurante y planear tu visita, visita el sitio web de Don Artemio y sigue a Don Artemio en Instagram.

Morfogénesis, una instalación escultural, recibe a los visitantes en el restaurante Don Artemio en Saltillo, México.

Descrito como un trabajo de “cartografía material”, este hipnótico mural lleva al interior los colores y las formas del paisaje circundante.

La obra fue creada por los artistas hermanos Avelina y Alejandro Fuentes Quezada.

Morfogénesis se compone de cerca de 2,000 piezas talladas individualmente.

Los Quezada utilizaron información satelital, segmentación digital, y proyección láser para convertir la información al material elegido antes de cortar y ensamblar los elementos.

Los artistas colaboraron de forma conjunta con Luis González Díaz de León, el arquitecto responsable del diseño del restaurante, para que su creación se integrara a la perfección con el resto del recinto.

Además de celebrar la belleza del valle de Saltillo, Fuentes Quezada espera que Morfogénesis nos haga tomar conciencia de cómo un cambio de escala nos permite ver las cosas desde una nueva perspectiva.

My Modern Met obtuvo permiso de Adrián García/Don Artemio para reproducir estas imágenes.