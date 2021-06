Nueva York tendrá una piscina flotante que limpiará 2 millones de litros de agua todos los días

Si conoces o has leído sobre el río Este de Nueva York, seguro sabes que el agua no está muy limpia. De hecho, se cree que el río es virtualmente “imposible de nadar” desde los años 30. Los neoyorquinos están conscientes de que el río no es apto para este tipo de actividades, pero + POOL busca cambiar esto. Esta propuesta de piscina flotante en forma de “+” busca que los neoyorquinos se sumerjan en las aguas del río Este mientras genera un impacto ambiental positivo al mismo tiempo.

Cuatro diseñadores—Archie Lee Coates IV y Jeff Franklin de PlayLab, en conjunto con Dong-Ping Wong y Oana Stanescu de la ahora extinta firma Family—trabajaron en la idea radical de construir una piscina pública de tamaño olímpico en el río Este. Aunque puede parecer una idea difícil de vender, el equipo ha estado trabajando para hacer realidad este sueño desde 2010. Ahora, más de una década después, + POOL ya tiene un sitio y se le ha notificado al equipo que ya puede “proceder con la debida diligencia”.

Los diseñadores explican que este paso clave se produce después de casi dos años de revisión por parte de la ciudad y la NYCEDC (Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, por sus siglas en inglés). Antes de esto, dedicaron aún más tiempo a reunir un equipo de voluntarios dedicados, a diseñar y rediseñar varias versiones de piscinas e investigar la ciencia detrás de la filtración de agua.

La propuesta actual sería capaz de filtrar 2,727,000 litros de agua contaminada del río Este todos los días, lo que significa que su impacto va mucho más allá de invitar a los neoyorquinos darse un chapuzón. Los esquemas del proyecto demuestran su capacidad para actuar como piscina pública y la posibilidad de utilizarlo para eventos organizados. Tanto por los beneficios culturales como medioambientales, + POOL tiene a mucha gente entusiasmada.

Si no puedes esperar para sumergirte en el río sin temor a enfermarte por la contaminación, entonces no estás solo. + POOL ha atraído la atención del candidato a la alcaldía Andrew Yang y celebridades como Kanye West y Neil Patrick Harris. Aunque todavía no tenemos una fecha oficial, parece que + POOL pronto se convertirá en una realidad.

Una nueva piscina flotante llamada + POOL llegará al río Este de Nueva York y pronto limpiará 2,727,000 litros de agua contaminada todos los días.

My Modern Met obtuvo permiso de + POOL para reproducir estas imágenes.

