Este adorable pastel de bodas es “destrozado” por un perro travieso

Para los recién casados Roisin y Hunter Bicklmeier, era fundamental que Bear, su golden retriever, formara parte del día de su boda. Mientras hacían planes para la ocasión, estaban decididos a incluirlo de alguna forma u otra. Desde hacerlo caminar por el pasillo de la iglesia hasta hacer una “barra de premios de Bear” para que los invitados se llevaran premios para sus perros, el adorable cachorro estuvo presente todo el día. Sin embargo, una de las formas más adorables en las que Bear se hizo presente fue el pastel de bodas de la pareja. El postre de tres pisos incluyó una figurita de Bear que parecía haberle dado una mordida al pastel.

“Trabajamos con la increíble Kake by Darci y le dijimos que queríamos incorporar a Bear en nuestro pastel de bodas”, explica Roisin Bicklmeier. “Le dije que había comprado una figurita de golden y que si podía incorporarla de alguna forma como un detalle oculto haciendo alguna travesura, como dejando huellas sucias en el pastel o algo así. Me dijo que por supuesto que lo incorporaría, ¡y no supe qué era lo que estaba planeando hacer hasta que lo vi el día de la boda!”.

Desde el frente, el pastel blanco se ve totalmente delicioso, decorado con flores y un adorno de “felices para siempre”. Sin embargo, en el otro lado, la figurita del pequeño Bear está de pie con sus patas y nariz cubiertas de glaseado. A su lado hay un pequeño trozo de pastel que parece “mordido”. La linda creación no está lejos de la realidad. Roisin revela: “Me encantó, ya que Bear sin duda le habría dado un mordisco al pastel si hubiera tenido la oportunidad”.

Echa un vistazo al adorable pastel a continuación, además de más fotos del magnífico día de la boda, cortesía de Teller of Tales Photography.

Los recién casados Roisin y Hunter Bicklmeier pidieron a la repostera Kake by Darci que incorporara a su golden retriever, Bear, en su pastel de bodas.

De frente, el postre de tres pisos luce como un pastel de bodas normal…

…pero si te fijas bien verás a una figurita de Bear en la parte de atrás.

Parece que el cachorro travieso le ha dado un mordisco al pastel.

Aquí está el buen chico real en el día de la boda de sus dueños.

El cachorro tuvo un papel importante en todo el día.

La pareja incluso incluyó una “barra de premios de Bear” para que los invitados se llevaran a casa premios para sus perros.

KAKE by Darci: Sitio web | Facebook | Instagram

Teller of Tales Photography: Sitio web | Facebook | Instagram | Pinterest

My Modern Met obtuvo permiso de Teller of Tales Photography y KAKE by Darci para reproducir estas imágenes.

