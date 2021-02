16 Películas imperdibles que inspirarán a arquitectos y fans de la arquitectura

Ya sea que busques una buena película para una noche tranquila o una nueva fuente de inspiración, hemos seleccionado algunas cintas con grandes historias y escenarios increíbles. Estas son algunas de nuestras películas favoritas para los arquitectos y amantes de la arquitectura.

Algunas de estas películas destacan por la su habilidad narrativa para construir un mundo alterno. Estas son buenas opciones si te estás preparando para diseñar algo fuera de lo común o si te preguntas constantemente por el impacto de las tecnologías en el futuro. Tal vez estás trabajando en un desarrollo arquitectónico y no quieres pasar ningún detalle por alto. Si este es el caso, siempre puedes recurrir a High-Rise para ver los efectos que las decisiones de diseño tienen en las personas, o a Blade Runner 2049 para ver algunos diseños futuristas e increíbles.

También hemos incluido algunas películas en las que el personaje principal es un arquitecto, como The Fountainhead, que bien podría tener el arquitecto más famoso del mundo audiovisual. ¡Sigue leyendo para descubrir tu siguiente película favorita!

Películas que inspirarán a los arquitectos y fans de la arquitectura

Blade Runner 2049 (2017)

Sinopsis: La secuela de Blade Runner (1982) sigue al oficial K (Ryan Gosling), un agente del departamento de policía de Los Ángeles. La película tiene lugar en el mismo Los Ángeles distópico que la original, pero esta vez, el protagonista es un replicante que comienza a desentrañar secretos sobre el mundo que cree conocer. Así, el oficial K se ve repentinamente en una búsqueda para encontrar a Richard Deckard (Harrison Ford).

Por qué deberías verla: Blade Runner es la única manera de comenzar esta lista. La ciudad parece estar inspirada en el brutalismo, una estilo de modernismo arquitectónico definido por el uso extensivo de hormigón en bruto, de donde esta corriente toma su nombre. Para aquellos familiarizados con las opiniones divididas en torno a este estilo, que a veces es considerado frío u opresivo, la película parece respaldar los comentarios negativos que lo rodean. El sitio Failed Architecture analizó la arquitectura en Blade Runner 2049 y qué tan estrechamente se relaciona con el brutalismo que conocemos.

Black Panther (2018)

Sinopsis: Black Panther, del Universo Cinematográfico de Marvel, sigue a T’Challa, heredero al trono de la nación africana ficticia de Wakanda, quien regresa a casa después de la muerte de su padre. Para detener a un viejo enemigo que busca tomar el poder, T’Challa y sus aliados deben luchar para proteger a su gente mientras el nuevo rey aprende a usar el poder de la Pantera Negra.

Por qué deberías verla: Esta es una película impresionante con un mundo construido desde cero para contar una historia. Por ello, la nación de Wakanda se ha ganado un lugar en esta lista. A menudo se hace referencia a esta película como fuente inspiración para las ciudades africanas del futuro. También es relevante para los arquitectos debido a la innovación tecnológica que se retrata en la película, la cual en gran parte se atribuye al vibranio, un metal ficticio que llegó a Wakanda a través de un meteorito que cayó mucho antes de que la ciudad se desarrollara. A medida que nos acercamos a una nueva era en la innovación de materiales, Wakanda puede inspirarnos a construir con nuevos recursos.

Brazil (1985)

Synopsis: Si te consideras fan de 1984 de George Orwell, puede que te guste Brazil, una inusual cinta de ciencia ficción. La película nos presenta a Sam Lowry (Jonathon Pryce), un burócrata cuya vida da un giro cuando comienza a soñar con la hermosa Jill Layton (Kim Greist).

Por qué deberías verla: Los arquitectos y diseñadores disfrutarán ver las máquinas alternativas (y a menudo absurdas) que definen el mundo construido para esta la película. El director Terry Gilliam y el novelista Charles Alverson, quienes trabajaron juntos en el guión, se refieren al entorno de la película como “No es ni futuro ni pasado, y sin embargo un poco de cada uno. No es ni del este ni del oeste, pero podría ser Belgrado o Scunthorpe en un día lluvioso de febrero. O Cicero, Illinois, visto a través del fondo de una botella de cerveza”. Esta es una gran película para aquellos interesados ​​en la forma en que la tecnología da forma a las ciudades y el mundo en el que vivimos.

Ex Machina (2014)

Sinopsis: Caleb Smith (Domhnall Gleeson) es seleccionado para participar en la prueba de Turing de un peculiar robot llamado Ava (Alicia Vikander), creado por Nathan Bateman (Oscar Isaac), director ejecutivo de una importante compañía de tecnología. Caleb debe determinar cuán “humana” es Ava.

Por qué deberías verla: Ex Machina es una gran película para los arquitectos interesados ​​en nuevas tecnologías y arquitectura contemporánea. Las escenas futuristas y la lujosa residencia de Nathan crean un fantástico escenario para esta película de suspenso y ciencia ficción.

The Fountainhead (1949)

Synopsis: The Fountainhead es una adaptación de la novela homónima de Ayn Rand. Howard Roark es un arquitecto que nunca consideraría aceptar un encargo que no cumpliera perfectamente con sus estándares artísticos. También es un firme creyente en el modernismo y lucha por convencer a quienes lo rodean de que abandonen las ideas obsoletas.

Why you should watch: Howard Roark de The Fountainhead bien podría ser el arquitecto más famoso en la historia del cine. El libro de Rand es un ejemplo del clásico arquitecto individualista que lucha por una estética innovadora y que no es bien recibida por aquellos en contra de las nuevas ideas.

Ghost in the Shell (1995)

Synopsis: La cyborg Motoko Kusanagi es una agente de seguridad en Japón en el año 2029. Ella usa sus habilidades para rastrear a un hacker llamado “Puppet Master”, pero también termina cuestionando lo que sabe sobre su propia identidad.

Por qué deberías verla: Aunque la versión live action fue muy criticada por sus elecciones creativas y su selección de reparto, la Ghost in the Shell animada cuenta con una historia increíble, además de tener un gran worldbuilding y hermosos paisajes urbanos cyberpunk. La arquitectura de la ciudad está inspirada en el Hong Kong en los años 90.

El Gran Hotel Budapest (2014)

Sinopsis: El Gran Hotel Budapest es un centro turístico popular en la década de 1930. Gustave H (Ralph Fiennes), un trabajador del hotel, queda envuelto en la investigación del asesinato de una huésped.

Por qué deberías verla: Siguiendo el estilo que define a Wes Anderson, la película es visualmente llamativa gracias a sus colores inusuales y composiciones simétricas. El poster de la película por sí solo hace que El Gran Hotel Budapest sea digna de un lugar en esta lista. No obstante, sus vibrantes interiores y las composiciones de cada cuadro definitivamente te inspirarán a diseñar algunos interiores coloridos.

Her (2013)

Sinopsis: El escritor Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) se enamora de un sistema operativo muy similar a nuestros asistentes digitales modernos, como Siri o Alexa. La película sigue la complicada relación entre Twombly y Samantha.

Por qué deberías verla: Aunque solo tiene un papel muy sutil en el fondo, la ciudad y el diseño de la ropa crearon un mundo futurista creíble. En ella, vemos a los hombres con pantalones de cintura alta ligeramente diferentes a la ropa de oficina actual. Los espacios públicos son espacios amplios, limpios y tienen mobiliario moderno; los espacios de tránsito parecen mejor cuidados y son más eficientes. Además, la arquitectura siempre está influenciada por la tecnología del futuro. Por todas estas razones, Her es una gran película para hacerte pensar en el futuro de las ciudades y el futuro de la tecnología.

Inception (2010)

Sinopsis: Esta película sigue a Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), un experto ladrón de sueños que intenta implantar un recuerdo en la mente de una persona. Esta situación difiere mucho de su trabajo habitual, en el que simplemente observa y obtiene información de sus objetivos. Si Cobb puede lograr esto, tendrá una oportunidad única para retomar su vida. Mientras él y otros “extractores” navegan por un sueño, dan forma al mundo que los rodea de maneras increíbles.

Por qué deberías verla: La escena de la ciudad que se levanta y se dobla causó sensación y ha inspirado a los diseñadores y a muchos otros espectadores desde que esta película se estrenó en 2010. Bjarke Ingels, del despacho BIG, incluso ha dicho que cree que la arquitectura “debería ser como la versión documental de Inception“. ¿Por qué esta escena es tan popular entre los diseñadores? Los arquitectos piensan constantemente en nuevas formas de dar forma a la ciudad y al mundo que los rodea. Por lo tanto, una secuencia en la que el espacio es completamente ilimitado y se puede manipular de cualquier manera que imagines, seguramente inspirará varias ideas innovadoras.

Matrix (1999)

Sinopsis: En esta película, que ya se ha convertido en un clásico, Neo (Keanu Reeves) busca una respuesta a la pregunta que probablemente se haya hecho cualquiera que no haya visto la película: “¿Qué es Matrix?” La misteriosa hacker Trinity (Carrie-Anne Moss) lo ayuda a conocer a Morpheus (Laurence Fishburne), quien cree que puede ayudarlo a encontrar la respuesta.

Por qué deberías verla: Matrix forma parte de nuestra lista por su inigualable construcción de un mundo alternativo y sus increíbles estructuras futuristas.

Metrópolis (1927)

Sinopsis: El escenario es una ciudad parcialmente inspirada en la ciudad de Nueva York. La trama gira en torno a una pareja: el hijo del diseñador de la ciudad y una “profeta de la clase trabajadora” que cree que un salvador aliviará las tensiones entre la clase trabajadora más pobre y los diseñadores de élite de la ciudad.

Por qué deberías verla: Si alguna vez ha visto imágenes de esta película de 1927, probablemente ya sabes que ha maravillado a los arquitectos o amantes del diseño por el cuidado al detalle con el que fue concebida esta ciudad futurista.

Medianoche en Paris (2011)

Sinopsis: En un viaje a París con su prometida Inez (Rachel McAdams), el guionista Gil Pender (Owen Wilson) se transporta mágicamente al pasado, donde tiene la oportunidad de conocer leyendas artísticas, literarias y del entretenimiento como Ernest Hemingway, Zelda y F. Scott Fitzgerald y Salvador Dalí.

Por que deberías verla: Aunque no está exactamente relacionada con la arquitectura, esta película está llena de inspiración creativa y figuras de la historia del arte, además de mostrarnos el célebre estilo Haussmann que hace de París una de las ciudades más bellas del mundo.

Mon Oncle (1958)

Sinopsis: La película francesa Mon Oncle sigue la historia de Monsieur Hulot (Jacques Tati), un hombre citadino que solo va a los suburbios para visitar a su pequeño sobrino Gérard Arpel (Alain Becourt). Su hermana (Adrienne Servantie) intenta convencerlo de que deje la ciudad por una vida suburbana agradable.

Por qué deberías verla: Esta película es especialmente buena para los urbanistas (o exurbanistas) interesados ​​en la relación entre la vida suburbana y la urbana. La casa modernista, Villa Arpel, es una vivienda unifamiliar moderna propiedad de una pareja (la hermana y el cuñado del protagonista), quienes siguen estrictamente los roles de género y buscan ser una familia normal y perfecta. Tati, quien dirigió, produjo y protagonizó la película, explica que eligió la arquitectura moderna para ayudar al público a comprender la identidad de la familia suburbana, diciendo “Les lignes géométriques ne rendent pas les gens aimables” o “las líneas geométricas no producen personas agradables”.

Parásitos (2019)

Sinopsis: Esta película casi no necesita presentación, pues ha sido considerada una de las mejores cintas de los últimos tiempos. El clasismo juega un papel importante, ya que esta película explora la relación entre la familia Park y la familia Kim, que representan dos bandos contrarios en la división de clases en Corea del Sur. El espacio físico que habitan incluye elementos de diseño simbólico que marcan esta relación.

Por qué deberías verla: En Parásitos, la arquitectura actúa como un personaje más. Muchos diseñadores reconocen el papel de los niveles verticales que crean jerarquía en un proyecto, y esta película ofrece uno de los mejores y más claros ejemplos audiovisuales. Las escenas demuestran poder y clasismo a través de movimientos arquitectónicos simples de una manera que es casi difícil de describir.

High-Rise (2015)

Sinopsis: Basada en la novela de J.G. Ballard, High-Rise tiene lugar en una enorme torre residencial diseñada por un arquitecto extraordinario. El protagonista, Robert Laing (Tom Hiddleston), se muda a la torre y comienza a experimentar el colapso de la estructura junto a otros residentes. Los servicios comienzan a fallar, aumentan las tensiones y comienzan las luchas entre los residentes pobres que viven en los pisos inferiores y los ricos que viven en los últimos pisos.

Por qué deberías verla: High-Rise es una de las pocas películas populares en las que aparece un arquitecto. Anthony Royal (Jeremy Irons) vive distanciado de todos, poniéndose por encima–literalmente– de todos los demás inquilinos. Mientras el caos y la lucha de clases estallan abajo, él se aleja de las consecuencias de su diseño.

Waterworld (1995)

Sinopsis: Esta película tiene lugar después del derretimiento de los casquetes polares, lo que ha desencadenado inundaciones en todo el mundo. Ahora, la mayor parte del planeta está inundado y gran parte de la población humana ha muerto. El marinero (Kevin Costner) es uno de los pocos humanos que se ha adaptado a esta nueva vida en el océano y viaja con sus compañeros para encontrar tierra firme.

Por qué deberías verla: Waterworld posiblemente no presenta una arquitectura “real”. Ciertamente, es difícil encontrar un edificio en los escenarios donde se desarrolla la película. Sin embargo, muchos diseñadores saben que la construcción de un mundo es una parte importante del diseño, especialmente cuando el cambio climático significa que los edificios y las ciudades pronto tendrán una nueva relación con el agua. Los vehículos y los desarrollos acuáticos que presenta hacen que esta película sea indispensable para los arquitectos, incluso si la película en sí no es considerada buena.

